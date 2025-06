Film versus realitate: De la oamenii modificați genetic din science fiction la realitatea testelor genetice de astăzi

Dr. Andreea Cătană: „Adevărata putere a geneticii nu constă în a crea „superoameni”, ci în a oferi fiecărui pacient o șansă mai bună la sănătate”

Regina Maria susține Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), ediția 24.

Oamenii modificați genetic sunt o temă recurentă a filmelor science fiction. Și, de multe ori, reprezentarea acestora în cinematografie aduce în discuție teme profunde, precum teama față de astfel de manipulări genetice și implicațiile lor morale, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cunoscutul film ”Vânătorul de recompense” („Blade Runner”). În realitate, însă, genetica reprezintă, astăzi, o ramură medicală cu beneficii extraordinare pentru pacienți.

„Una dintre cele mai frecvente temeri [legate de genetica umană] este că vom ajunge să „proiectăm” oameni după bunul plac – cu trăsături alese, inteligență crescută sau forță fizică ieșită din comun. Acest gen de scenarii sunt adesea alimentate de filme SF, dar realitatea științifică este mult mai nuanțată”, explică Dr. Andreea Cătană, Medic primar în genetică medicală și doctor în științe medicale în cadrul rețelei de sănătate Regina Maria Cluj-Napoca.

„În primul rând, genetica umană nu funcționează ca un meniu de opțiuni – majoritatea trăsăturilor sunt influențate de mai mulți factori genetici și de mediu. În al doilea rând, în practica medicală, genetica are un scop profund uman: prevenirea bolilor, diagnosticarea timpurie și tratamente personalizate. Adevărata putere a geneticii nu constă în a crea „superoameni”, ci în a oferi fiecărui pacient o șansă mai bună la sănătate”, subliniază Dr. Andreea Cătană.

Testele genetice, cheia pentru medicină personalizată astăzi

În cadrul Regina Maria, medicina genetică deschide posibilități largi nu doar pentru diagnostic de înaltă acuratețe, cât și pentru tratamente personalizate, prin testele genetice de ultimă generație la care au acces pacienții. Acestea permit o „privire” în propriul cod genetic al fiecărui individ, descoperind informații valoroase despre predispozițiile la anumite boli, despre modul în care fiecare pacient procesează nutrienții, despre răspunsul corpului la medicamente și nu numai.

Nutrigenetica, de exemplu, studiază modul în care genele fiecăruia interacționează cu nutrienții din alimente și influențează răspunsul la dietă. Fiecare persoană are un profil genetic unic, care determină modul în care procesează și metabolizează diferite substanțe nutritive, precum carbohidrații, grăsimile, proteinele, vitaminele și mineralele. Testul de nutrigenetica analizează anumite variante genetice asociate cu metabolismul nutrienților, sensibilitatea la insulină, intoleranțele alimentare și alte aspecte legate de nutriție. Rezultatele acestui test pot fi utilizate pentru a crea o dietă personalizată, adaptată nevoilor genetice individuale.

Ce urmează pentru genetica medicală și testele genetice în viitor? „Genomul fiecărui pacient va putea ghida decizii clinice chiar înainte ca boala să apară”

Genetica medicală este considerată viitorul tratamentelor medicale personalizate, iar așteptările specialiștilor sunt foarte mari, fiind anticipate schimbări semnificative în următorul deceniu.

„O tendință majoră este integrarea inteligenței artificiale în analiza genomică. În viitor, este foarte posibil ca AI să devină un partener indispensabil în interpretarea datelor genetice – accelerând descoperirea de mutații relevante pentru anumite boli și recomandând tratamente personalizate cu o precizie imposibilă azi. Practic, vom ajunge să vorbim despre o medicină predictivă și preventivă, unde genomul fiecărui pacient va putea ghida decizii clinice chiar înainte ca boala să apară”, încheie Dr. Andreea Cătană.

30 ca-n filme: Regina Maria la TIFF 24

Filmul „Blade Runner” (1982) face parte din programul de anul acesta al TIFF 24, în cadrul secțiunii „Tomorrow is fear”. În cadrul ediției din acest an a festivalului, sub umbrela „30 ca-n filme”, rețeaua de sănătate Regina Maria celebrează 30 de ani de excelență medicală, de pionierat în tehnologie și de premiere în România, dar și o nouă etapă în evoluția sa – Regina Maria 3.0, cu prilejul unei ediții a festivalului care aduce în centru capodopere vizionare ce analizează viitorul omenirii.

Regina Maria iubește TIFF-ul încă din 2014, fiind un partener constant al comunității din Cluj și al iubitorilor de film și creând cu fiecare ediție o punte între pasiunea pentru cinematografie și grija pentru sănătate.