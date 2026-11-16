Polițiști atacați cu pietre în timpul unei urmăriri la Reșița. Un șofer fără permis a fugit, iar Europol cere măsuri ferme

Un echipaj de poliție din Reșița a fost atacat cu pietre de mai multe persoane, duminică seara, în timp ce încerca să imobilizeze un șofer care nu avea permis de conducere și refuzase să oprească la semnalele agenților. Pentru a gestiona situația, la fața locului au fost mobilizate echipaje suplimentare de poliție, jandarmi și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Polițiști atacați cu pietre în timpul unei urmăriri la Reșița. Foto: Arhivă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, incidentul s-a produs în jurul orei 20:30, pe strada Bistra. Polițiștii au observat un autoturism condus de o persoană despre care au constatat că nu deține permis de conducere și i-au făcut semn să oprească, folosind semnalele luminoase și acustice, notează Mediafax.

Șoferul nu a respectat indicațiile agenților și a continuat să conducă, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea mașinii. La scurt timp, acesta a abandonat autoturismul în apropierea unei locuințe și a încercat să scape fugind pe jos.

În momentul în care oamenii legii au încercat să îl prindă, mai multe persoane au intervenit pentru a-i împiedica. Acestea au devenit agresive și au aruncat cu pietre în direcția polițiștilor.

Pe fondul escaladării conflictului, agenții au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare. La intervenție au fost chemate echipaje suplimentare de poliție și jandarmi, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Reprezentanții IPJ Caraș-Severin au precizat că, în urma folosirii armamentului, nu au fost înregistrate victime.

Șoferul a reușit să fugă, iar polițiștii desfășoară în continuare activități pentru identificarea și depistarea acestuia. Sunt verificate și împrejurările în care s-a produs incidentul, urmând să fie dispuse măsurile legale.

Sindicatul Europol a reacționat după incident, criticând comportamentul persoanelor care au intervenit în sprijinul șoferului și atrăgând atenția asupra riscurilor la care sunt expuși polițiștii în timpul misiunilor.

Reprezentanții organizației susțin că agresarea agenților și împiedicarea acestora să își îndeplinească atribuțiile nu trebuie tolerate. Sindicatul solicită autorităților o reacție fermă și aplicarea unor măsuri preventive în cazul persoanelor cercetate pentru ultraj.