 Un șofer cu 2,91 g/l alcool în sânge a fugit de poliție pe DN 25 și a lovit o mașină | adevarul.ro
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Un șofer cu 2,91 g/l alcool în sânge a fugit de poliție pe DN 25 și a lovit o mașină

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Cu o alcoolemie de 2,91 g/l alcool pur în sânge, un șofer din Ivești a ignorat semnalele polițiștilor și și-a continuat drumul. Nu a ajuns însă prea departe: a acroșat o altă mașină și a fost prins de agenți.

Alcoolemie uriașă la volan: 2,91 g/l în sânge, după ce a fugit de polițiști și a lovit o mașină
Alcoolemie uriașă la volan: 2,91 g/l în sânge, după ce a fugit de polițiști și a lovit o mașină Foto: arhivă, adevărul

Incidentul s-a produs vineri, 13 noiembrie, pe DN 25, pe raza localității Ivești, județul Galați. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, se afla la volanul unui autoturism când polițiștii Serviciului Rutier Galați i-au făcut semnal regulamentar de oprire.

Șoferul nu s-a conformat și a continuat deplasarea, încercând să scape de echipajul de poliție. Cursa s-a încheiat după ce acesta a acroșat și avariat un alt autoturism. În scurt timp, polițiștii au reușit să îl oprească și să îl imobilizeze.

„Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele probelor biologice prelevate au indicat o alcoolemie de 2,91 g/l alcool pur în sânge”, a transmis Poliția Galați.

Pe 12 noiembrie, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

După prezentarea în fața instanței de judecată, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Acesta este cercetat în continuare pentru fapta comisă.

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