Caraș-Severin: Singurul candidat respins la proba proiectului managerial, picat de o comisie contestată de Inspectoratul Școlar

Un profesor din Caraș-Severin acuză nereguli în concursul pentru ocuparea postului de director al Școlii Gimnaziale Tirol, după ce a primit o notă sub pragul de promovare la evaluarea planului managerial. Deși a contestat rezultatul și componența comisiei, punctajul său a scăzut și mai mult, cu peste 2,5 puncte. Inspectoratul Școlar confirmă că doi dintre evaluatorii desemnați de școală nu erau titulari, iar votul pentru stabilirea comisiei nu a fost reluat, deși instituția ceruse acest lucru.

Candidatul contestă comisia de interviu pentru postul de la Școala Tirol Foto: Facebook/Școala Gimnazială Tirol

Singurul candidat din Caraș-Severin respins la etapa evaluării planului managerial din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a primit o notă și mai mică după contestație. Este vorba despre profesorul Dănuț Ionuț Popovici, care a candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale Tirol, unitate pe care a condus-o până în ianuarie 2026, dar și pentru două funcții de conducere la Liceul Teoretic „Tata Oancea” din Bocșa.

La liceul din Bocșa, candidatul a trecut de evaluarea proiectului managerial și a rămas în cursa pentru funcțiile de director și director adjunct. În schimb, pentru postul de director al școlii din Tirol, planul său managerial a primit inițial nota 5,86, sub pragul de 7,00 necesar pentru a ajunge la proba de interviu.

Profesorul a contestat rezultatul, dar și modul în care a fost constituită comisia de evaluare. Marți, 10 noiembrie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin a afișat rezultatele contestațiilor, iar punctajul candidatului pentru postul de la Tirol a scăzut cu peste 2,5 puncte față de nota inițială.

„Am avut un contracandidat care s-a oprit la prima probă”

Dănuț Popovici susține că a fost dezavantajat de componența comisiei de evaluare, în care au fost desemnați, din partea școlii, doi profesori care nu îndeplineau condiția de titulari prevăzută de metodologia concursului.

Profesorul spune că a promovat proba de evaluare a competențelor, cu o notă peste 6, și a obținut 9,50 la proba scrisă, una dintre cele mai mari note din județ. A ajuns astfel la etapa evaluării administrative a proiectului managerial, unde a primit însă, pentru postul de la Tirol, nota 5,86.

„Am avut un contracandidat care este membru PSD, consilier local PSD, actual director la Tirol, care nu a promovat proba de competențe. S-a oprit la prima probă. Și-a numit comisia, membrii în comisie, cei doi din partea Consiliului Profesoral, și-a pus două prietene, cu încălcarea gravă a metodologiei. Metodologia spune că trebuie să fie titulari și cu studii superioare, directoarea a pus suplinitori cu studii medii, pentru că doar ei și-au asumat că mă vor pica sau mă vor dezavantaja. Plus că în comisie a fost și primarul, care este tot PSD. Și m-au picat”, a declarat profesorul pentru „Adevărul”.

Potrivit candidatului, doi dintre membrii comisiei i-au acordat note în jurul valorii de 5,00, una dintre acestea fiind chiar sub 5,00, în timp ce alți doi evaluatori (reprezentantul IȘJ și reprezentantul universității) l-au notat cu peste 7,00. Media rezultată a fost 5,86, insuficientă pentru promovare.

Profesorul consideră că diferența dintre evaluarea proiectelor sale pentru cele două unități de învățământ este greu de explicat, în condițiile în care planurile au respectat aceeași structură și aceleași cerințe metodologice.

„Planurile manageriale, ele în principiu au aceeași structură, pentru că noi trebuie să respectăm o structură. Trebuie să aibă maximum 15 pagini, ai o anumită structură – obiective, strategie, viziune –, să fie făcut în A4…, deci diferențele sunt minime între planuri, doar datele din conținutul lor diferă. Structura e aceeași. Am trecut la «Tata Oancea», care e liceu, și aici la Tirol nu doar că m-au picat, că te pică cu 6,00 sau 5,00. Ei mi-au dat 4,00, adică efectiv în bătaie de joc”, a mai spus candidatul.

IȘJ confirmă că reprezentanții școlii nu erau titulari

În răspunsul transmis publicației, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin confirmă că cei doi reprezentanți ai Școlii Gimnaziale Tirol în comisia de evaluare aveau contracte de muncă pe perioadă determinată, nu erau cadre didactice titulare.

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Mai mult, inspectoratul arată că, în urma verificărilor, a identificat patru cadre didactice titulare care puteau fi desemnate în comisie, în timp ce școala transmisese că doar trei ar fi eligibile. În aceste condiții, IȘJ a solicitat unității de învățământ să repete votul pentru desemnarea reprezentanților, astfel încât procedura să respecte metodologia concursului.

Potrivit răspunsului inspectoratului, școala nu a reluat votul, iar comisia a rămas în componența stabilită inițial.

Contestația nu l-a ajutat pe candidat

Evaluarea planului managerial pentru postul de la Tirol a avut loc în 3 noiembrie, la Reșița. După afișarea rezultatului inițial, profesorul a depus contestație, înregistrată la inspectorat în 4 noiembrie.

Contestația a fost soluționată de o comisie din alt județ, conform procedurii concursului. Rezultatul afișat în 10 noiembrie a fost mai slab decât cel inițial, punctajul candidatului scăzând cu peste 2,5 puncte față de nota de 5,86.

Profesorul a reclamat și modul în care a fost constituită comisia, nu doar punctajul primit. El spune că a avut încredere că membrii acesteia îi vor evalua proiectul în mod obiectiv și că nu a contestat de la început procedura de desemnare.

Profesorul ia în calcul contestarea comisiei de interviu

Dănuț Popovici a declarat, anterior afișării rezultatelor de la contestații, că ia în calcul să conteste și componența comisiei pentru etapa interviului. El consideră că aceasta este partea cea mai vulnerabilă la subiectivism, spre deosebire de testele standardizate de competențe și de proba scrisă, unde răspunsurile sunt închise.

„Asta e partea subiectivă. La proba de competență și proba scrisă, acolo iei nota sau nu iei, mai ales că e cu variante de răspuns, răspunsurile sunt închise, nu are nimeni ce să-ți facă. Aici deja intră politicul”, a declarat profesorul.

Popovici susține că nu este vorba doar despre situația de la Tirol și afirmă că există și alte cazuri în care directori care nu au promovat concursul sau nu au participat vor fi menținuți în funcții prin decizii administrative.

Un conflict care a mai ajuns în instanță

Dănuț Ionuț Popovici, care este și consilier local PNL la Doclin, a condus Școala Gimnazială Tirol până în ianuarie 2026, când i-a expirat mandatul de director obținut prin concurs. Ulterior, conducerea unității a fost preluată prin delegație de actuala directoare, care a candidat și ea la concursul din acest an, dar nu a promovat prima probă.

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Situația are și un istoric. La concursul anterior, actuala contracandidată a lui Popovici pentru postul de la Tirol contestase, la rândul său, modul de desfășurare a procedurii, susținând că profesorul ar fi fost favorizat. Litigiul a fost tranșat în instanță în 2025, iar Popovici și-a încheiat mandatul la expirarea celor patru ani.

În actuala sesiune, profesorul a trecut de probele de competențe și de proba scrisă, unde a obținut 9,50, dar a fost eliminat din cursa pentru postul de la Tirol după evaluarea planului managerial. Nota sa a scăzut în urma contestației, iar răspunsul oficial al IȘJ confirmă că procedura de desemnare a reprezentanților școlii a ridicat probleme, inspectoratul solicitând repetarea votului.

Rămâne întrebarea dacă modul în care au fost desemnați reprezentanții școlii a respectat metodologia și ce consecințe poate avea faptul că votul nu a fost reluat, deși inspectoratul a cerut acest lucru.

Pentru profesorul Dănuț Popovici, rezultatul contestației înseamnă că nu mai poate participa la interviu pentru postul de director al Școlii Gimnaziale Tirol. Pentru cele două funcții de la Liceul Teoretic „Tata Oancea” din Bocșa, candidatul rămâne însă în competiție.

În continuare, candidații care au trecut de evaluarea proiectului managerial vor susține interviul, programat în perioada 12–27 noiembrie. Proba va dura cel mult 45 de minute și va urmări competențele manageriale, digitale și capacitatea candidaților de a-și susține planul de conducere. Rezultatul final se va calcula ca medie între nota de la proba scrisă și cea de la interviu, iar rezultatele finale sunt programate pentru 9 decembrie 2026.