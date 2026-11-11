 Caraș-Severin: Singurul candidat respins la proba proiectului managerial, picat de o comisie contestată de Inspectoratul Școlar | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Caraș-Severin: Singurul candidat respins la proba proiectului managerial, picat de o comisie contestată de Inspectoratul Școlar

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un profesor din Caraș-Severin acuză nereguli în concursul pentru ocuparea postului de director al Școlii Gimnaziale Tirol, după ce a primit o notă sub pragul de promovare la evaluarea planului managerial. Deși a contestat rezultatul și componența comisiei, punctajul său a scăzut și mai mult, cu peste 2,5 puncte. Inspectoratul Școlar confirmă că doi dintre evaluatorii desemnați de școală nu erau titulari, iar votul pentru stabilirea comisiei nu a fost reluat, deși instituția ceruse acest lucru.

cladire_scoala_fatada_foto_facebook_scoala_gimnaziala_tirol
Candidatul contestă comisia de interviu pentru postul de la Școala Tirol Foto: Facebook/Școala Gimnazială Tirol

Singurul candidat din Caraș-Severin respins la etapa evaluării planului managerial din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a primit o notă și mai mică după contestație. Este vorba despre profesorul Dănuț Ionuț Popovici, care a candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale Tirol, unitate pe care a condus-o până în ianuarie 2026, dar și pentru două funcții de conducere la Liceul Teoretic „Tata Oancea” din Bocșa.

La liceul din Bocșa, candidatul a trecut de evaluarea proiectului managerial și a rămas în cursa pentru funcțiile de director și director adjunct. În schimb, pentru postul de director al școlii din Tirol, planul său managerial a primit inițial nota 5,86, sub pragul de 7,00 necesar pentru a ajunge la proba de interviu.

Profesorul a contestat rezultatul, dar și modul în care a fost constituită comisia de evaluare. Marți, 10 noiembrie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin a afișat rezultatele contestațiilor, iar punctajul candidatului pentru postul de la Tirol a scăzut cu peste 2,5 puncte față de nota inițială.

„Am avut un contracandidat care s-a oprit la prima probă”

Dănuț Popovici susține că a fost dezavantajat de componența comisiei de evaluare, în care au fost desemnați, din partea școlii, doi profesori care nu îndeplineau condiția de titulari prevăzută de metodologia concursului.

Profesorul spune că a promovat proba de evaluare a competențelor, cu o notă peste 6, și a obținut 9,50 la proba scrisă, una dintre cele mai mari note din județ. A ajuns astfel la etapa evaluării administrative a proiectului managerial, unde a primit însă, pentru postul de la Tirol, nota 5,86.

Am avut un contracandidat care este membru PSD, consilier local PSD, actual director la Tirol, care nu a promovat proba de competențe. S-a oprit la prima probă. Și-a numit comisia, membrii în comisie, cei doi din partea Consiliului Profesoral, și-a pus două prietene, cu încălcarea gravă a metodologiei. Metodologia spune că trebuie să fie titulari și cu studii superioare, directoarea a pus suplinitori cu studii medii, pentru că doar ei și-au asumat că mă vor pica sau mă vor dezavantaja. Plus că în comisie a fost și primarul, care este tot PSD. Și m-au picat”, a declarat profesorul pentru „Adevărul”.

Potrivit candidatului, doi dintre membrii comisiei i-au acordat note în jurul valorii de 5,00, una dintre acestea fiind chiar sub 5,00, în timp ce alți doi evaluatori  (reprezentantul IȘJ și reprezentantul universității) l-au notat cu peste 7,00. Media rezultată a fost 5,86, insuficientă pentru promovare.

Profesorul consideră că diferența dintre evaluarea proiectelor sale pentru cele două unități de învățământ este greu de explicat, în condițiile în care planurile au respectat aceeași structură și aceleași cerințe metodologice.

Planurile manageriale, ele în principiu au aceeași structură, pentru că noi trebuie să respectăm o structură. Trebuie să aibă maximum 15 pagini, ai o anumită structură – obiective, strategie, viziune –, să fie făcut în A4…, deci diferențele sunt minime între planuri, doar datele din conținutul lor diferă. Structura e aceeași. Am trecut la «Tata Oancea», care e liceu, și aici la Tirol nu doar că m-au picat, că te pică cu 6,00 sau 5,00. Ei mi-au dat 4,00, adică efectiv în bătaie de joc”, a mai spus candidatul.

IȘJ confirmă că reprezentanții școlii nu erau titulari

În răspunsul transmis publicației, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin confirmă că cei doi reprezentanți ai Școlii Gimnaziale Tirol în comisia de evaluare aveau contracte de muncă pe perioadă determinată, nu erau cadre didactice titulare.

„Ne-au măcelărit!”. Candidații pentru posturile de director de școală, surprinși de subiectele de la prima probă. 69% rată de promovare

Mai mult, inspectoratul arată că, în urma verificărilor, a identificat patru cadre didactice titulare care puteau fi desemnate în comisie, în timp ce școala transmisese că doar trei ar fi eligibile. În aceste condiții, IȘJ a solicitat unității de învățământ să repete votul pentru desemnarea reprezentanților, astfel încât procedura să respecte metodologia concursului.

Potrivit răspunsului inspectoratului, școala nu a reluat votul, iar comisia a rămas în componența stabilită inițial.

Contestația nu l-a ajutat pe candidat

Evaluarea planului managerial pentru postul de la Tirol a avut loc în 3 noiembrie, la Reșița. După afișarea rezultatului inițial, profesorul a depus contestație, înregistrată la inspectorat în 4 noiembrie.

Contestația a fost soluționată de o comisie din alt județ, conform procedurii concursului. Rezultatul afișat în 10 noiembrie a fost mai slab decât cel inițial, punctajul candidatului scăzând cu peste 2,5 puncte față de nota de 5,86.

Profesorul a reclamat și modul în care a fost constituită comisia, nu doar punctajul primit. El spune că a avut încredere că membrii acesteia îi vor evalua proiectul în mod obiectiv și că nu a contestat de la început procedura de desemnare.

Profesorul ia în calcul contestarea comisiei de interviu

Dănuț Popovici a declarat, anterior afișării rezultatelor de la contestații, că ia în calcul să conteste și componența comisiei pentru etapa interviului. El consideră că aceasta este partea cea mai vulnerabilă la subiectivism, spre deosebire de testele standardizate de competențe și de proba scrisă, unde răspunsurile sunt închise.

Asta e partea subiectivă. La proba de competență și proba scrisă, acolo iei nota sau nu iei, mai ales că e cu variante de răspuns, răspunsurile sunt închise, nu are nimeni ce să-ți facă. Aici deja intră politicul”, a declarat profesorul.

Popovici susține că nu este vorba doar despre situația de la Tirol și afirmă că există și alte cazuri în care directori care nu au promovat concursul sau nu au participat vor fi menținuți în funcții prin decizii administrative.

Un conflict care a mai ajuns în instanță

Dănuț Ionuț Popovici, care este și consilier local PNL la Doclin, a condus Școala Gimnazială Tirol până în ianuarie 2026, când i-a expirat mandatul de director obținut prin concurs. Ulterior, conducerea unității a fost preluată prin delegație de actuala directoare, care a candidat și ea la concursul din acest an, dar nu a promovat prima probă.

Funeriu, după rezultatele testului de logică pentru directorii de școli: „Să vezi ce nasoală e realitatea”

Situația are și un istoric. La concursul anterior, actuala contracandidată a lui Popovici pentru postul de la Tirol contestase, la rândul său, modul de desfășurare a procedurii, susținând că profesorul ar fi fost favorizat. Litigiul a fost tranșat în instanță în 2025, iar Popovici și-a încheiat mandatul la expirarea celor patru ani.

În actuala sesiune, profesorul a trecut de probele de competențe și de proba scrisă, unde a obținut 9,50, dar a fost eliminat din cursa pentru postul de la Tirol după evaluarea planului managerial. Nota sa a scăzut în urma contestației, iar răspunsul oficial al IȘJ confirmă că procedura de desemnare a reprezentanților școlii a ridicat probleme, inspectoratul solicitând repetarea votului.

Rămâne întrebarea dacă modul în care au fost desemnați reprezentanții școlii a respectat metodologia și ce consecințe poate avea faptul că votul nu a fost reluat, deși inspectoratul a cerut acest lucru.

Pentru profesorul Dănuț Popovici, rezultatul contestației înseamnă că nu mai poate participa la interviu pentru postul de director al Școlii Gimnaziale Tirol. Pentru cele două funcții de la Liceul Teoretic „Tata Oancea” din Bocșa, candidatul rămâne însă în competiție.

În continuare, candidații care au trecut de evaluarea proiectului managerial vor susține interviul, programat în perioada 12–27 noiembrie. Proba va dura cel mult 45 de minute și va urmări competențele manageriale, digitale și capacitatea candidaților de a-și susține planul de conducere. Rezultatul final se va calcula ca medie între nota de la proba scrisă și cea de la interviu, iar rezultatele finale sunt programate pentru 9 decembrie 2026.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță precipitații abundente în unele regiuni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului
gandul.ro
image
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
mediafax.ro
image
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună!
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
digisport.ro
image
Băutura pe care trebuie să o consumi dacă ai trecut de vârsta de 50 de ani. Vei putea slăbi mai ușor
click.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Au 35 de limuzine, de 3 milioane de euro, dar nu şi-au plătit taxele. Maşinile, confiscate în Galaţi
observatornews.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
cancan.ro
image
Deschizătorul de conserve, inventat la 50 de ani după conservă. Ciocanul și dalta, folosite până atunci
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare
playtech.ro
image
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești
fanatik.ro
image
SUA ar fi propus redesenarea granițelor administrative ale Ucrainei pentru a-i permite lui Putin să revendice o „victorie”, susține The Economist
ziare.com
image
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
digisport.ro
image
Ce să mănânci după-amiaza ca să nu ți se mai facă foame seara. Gustarea recomandată de nutriționiști
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Nicușor Dan susține creșterea pensiilor. Anunțul președintelui și despre taxele din 2027
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac
actualitate.net
image
Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”
click.ro
image
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele
click.ro
image
Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Kate Middleton Zara Tindall Harriet Phillips profimedia getty images jpg
Hotărât să se debaraseze de Meghan, după scandalul cu tatăl ei, Palatul britanic o pregătește pe Kate nr.2. Cine e înlocuitoarea
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Îi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie
image
Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”

OK! Magazine

image
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...