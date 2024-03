Futurista vamă din Vâlcea, mutată la periferie. Sediu nou și suprafață dublă, la periferie. Cât a costat

De la jumătatea lunii martie 2024, Râmnicu Vâlcea are un nou sediu de vamă. Acesta s-a mutat din interiorul orașului, la periferie. Investiția s-a ridicat la aproximativ 19 milioane de lei.

Autoritățile din Râmnicu Vâlcea au alocat fonduri din bugetul local pentru a construi o nouă casă destinată Biroului Vamal Vâlcea, în ideea unui schimb de terenuri. Vechiul sediu se află la nici un kilometru distanță de centrul orașului - 2,5 km acces rutier - chiar în vecinătatea stației CFR din reședința de județ, iar cel nou a fost ridicat în zona industrială sudică a municipiului. Startul lucrărilor la noul sediu a fost dat în plină pandemie, în mai 2020.

Interesant de remarcat este și faptul că sediul inițial este o clădire construită după Revoluție, care nu are nici trei decenii de existență. Cu toate acestea, la fel cum s-a întâmplat și în alte orașe în ultimul deceniu, de când se tot vorbește despre mutarea vămii clădirea a fost lăsată de izbeliște. Cel puțin la exterior, nu i s-a mai adus nici o îmbunătățire, lăsând impresia că ar fi abandonată, în contextul în care la vremea construcției sale a fost considerată o inovație în arhitectură.

Imobilul futurist din vecinătatea Gării Râmnicu Vâlcea creează impresia că are unul dintre paliere înclinat. Chiar și astăzi, cu puțină imaginație, prin reabilitare, clădirea ar continua să aibă una dintre cele mai interesante arhitecturi moderne din țară. O vreme, în incinta acesteia a funcționat și Biroul Poliției Rutiere Râmnicu Vâlcea.

Cine a avut de câștigat din schimbul de terenuri

Vama s-a ales din schimbul de clădiri și terenuri, pe lângă sediul nou, și cu o suprafață mult mai mare de teren aferent, deși în timpul negocierilor din 2018 s-au cerut doar 7.000 de mp. Practic, în schimbul celor 5.500 de mp, cât avea Vama în interiorul orașului, teren primit de la Căile Ferate Române printr-o hotărâre de Guvern, din 1996, acum s-a ales cu o suprafață dublă în zona industrială.

S-a motivat necesitatea acestui schimb de terenuri și clădiri prin eliminarea traficului greu de mărfuri supuse vămuirii. „Ideea a fost să încercăm să scăpăm de accesul mașinilor mari în Râmnicu Vâlcea. Nu veți mai vedea TIR-uri prin oraș”, a promis edilul Mircia Gutău, cu ocazia inaugurării noului sediu.

A amintit și despre legătura dintre actuala investiție și facilitarea accesului în oraș prin construirea unor bretele la singurul pasaj existent peste calea ferată din Râmnicu Vâlcea. Acesta din urmă se conectează la centura ocolitoare (DN7 / E81 - Calea București, care leagă Sibiul de Pitești) printr-un pod rutier peste râul Olt.

„După ce am construit aceste bretele, am avut o discuție cu cei de la Vamă să se mute din centru la periferie, pentru că așa este firesc. Mi s-a răspuns că nu sunt fonduri. Atunci m-am angajat că voi construi o altă Vamă... Mi-au dat avizul, am un acord scris de atunci de la ANAF. Am cerut și un model de vamă necesar unui municipiu cu minimum 250.000 de locuitori. Am dorit să facem vama supradimensionată tocmai în ideea că, în viitorul apropiat, populația se va mări. Mi-au cerut 7.000 metri pătrați, am oferit 11.000 metri pătrați”, a explicat primarul din Râmnicu Vâlcea, cum a ajuns Municipalitatea să construiască un nou sediu pentru Vamă.

În loc de vamă, autogară

Intrarea spre noul sediu se va face de acum înainte prin centura sudică a orașului (DN67), iar în locul vechiului sediu, aceeași Municipalitate intenționează să construiască o singură autogară, în locul celor trei existente acum.

Nu se știe deocamdată dacă se va demola clădirea fostei vămi, ori dacă va fi reabilitată și recompartimentată pentru noua investiție și nici dacă vor fi investiți din nou bani din bugetul local sau va exista un proiect pe fonduri europene pentru ceea ce se dorește a fi cea mai modernă autogară din România: „Vom face o autogară modernă. Nici autobuzele (autocarele - n.red.) mari nu vor mai intra în oraș. Vor veni pe podul de la Goranu, în autogară, în apropierea ei fiind și o stație PECO...”

Potrivit autorităților locale, viitoare investiție va fi benefică atât pentru călători, fiind amplasată în vecinătatea Gării din Râmnicu Vâlcea, cât și pentru localnici și operatorii de transport public în comun. Cei din urmă nu vor mai fi nevoiți să traverseze orașul, întrucât tranzitul se va face prin bretelele pasajului de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu și apoi pe centura orașului.