REPORTAJ Locul unde dezastrul și nepăsarea sunt la ele acasă. Rușinea de la intrarea în Pitești FOTO/VIDEO

Clădirea Biroului Vamal de Interior Argeș este într-o stare deplorabilă. Demararea lucrărilor de reabilitare bate pasul pe loc de aproape zece ani, iar în tot acest timp clădirile au continuat să se deterioreze.

Amplasat la cea mai importantă poartă de intrare în Pitești, cea dinspre autostrada A1, Biroul Vamal Argeș este rușinea municipiului. Clădirea este în paragină: crăpături vizibile pe clădire, geamuri sparte, scara de acces are mai multe bucăți de gresie lipsă și este acoperită de buruieni, ușa de la intrare blocată. Toate acestea te atenționează că acolo se află o clădire abandonată, nicidecum o instituție publică prin care trec zilnic zeci sau poate sute de persoane.

Am vizitat clădirea Biroului Vamal Argeș în data de 14 iunie 2023, într-o zi de miercuri. Am parcat mașina chiar în fața instituției, o clădire măreață aflată la una dintre intrările în municipiul Pitești. Imobilul și-a pierdut de mult timp farmecul. Gresia care plachează scările și fațada este desprinsă în foarte multe locuri. Nici terenul din jurul clădirii nu este îngrijit, iar intrarea principală în clădire este acoperită, pe alocuri, de buruieni.

Conform unui afiș lipit pe ușa de la intrare, aici ar trebui să fie „locul de adunare în caz de urgență”. Încercăm ușa, dar este închisă. Pe un alt afiș se menționează că „ușa este blocată” și că „intrarea se face pe la barieră”.

De asemenea, ești atenționat să nu calci pe marmura neagră din zonă pentru că există pericol de alunecare. Pe ușă regăsim și mai multe anunțuri vechi rămase uitate de-a lungul timpului.

Coborâm scările, pentru că ești mai în siguranță dacă nu mergi pe ele, și ne continuăm drumul spre barieră. Pe aici intră, de altfel, și TIR-urile cu marfă. Lângă barieră se află un paznic care este ocupat cu accesul camioanelor în vamă. În spate, același dezastru. Patru mașini vechi, lovite sau ruginite sunt „pitite” printre arbori, exact la intrarea în instituție.

După rable se găsește o altă intrare în instituție. Încercăm ușa, dar și aceasta este închisă. Ne dăm seama că intrarea în vamă se face un pic mai în față, pe niște scări care au și ele desprinse mai multe bucăți de gresie. Nu intrăm acum în instituție. Am decis să dăm mai întâi o tură prin incinta vămii, unde erau parcate în acel moment zeci de tiruri.

Condiții mizere! Terenul din spatele Biroului Vamal Argeș a fost „transformat” de oameni în WC

Terenul aferent Biroului Vamal Argeș este neîngrijit, vegetația punând încet, dar sigur stăpânire pe loc. Lângă gard, se află și mai multe zone care au fost „transformate” de oamenii în WC-uri. O mizerie de nedescris.

În ianuarie 2022, un șofer a postat pe rețelele de socializare faptul că nu exista nicio toaletă în instituție și că oamenii își făceau nevoile fiziologice în spatele clădirii.

Abia la scurt timp de la acest episod, care a făcut Vama Argeș de râs în toată țara, s-au luat și primele măsuri! Au fost instalate două toalete ecologice, iar terenul aferent instituției a fost igienizat.

La un an și jumătate distanță, situația tinde să se repete. Chiar dacă sunt toalete ecologice în interiorul vămii, oamenii au continuat să își facă nevoile fiziologice în spatele clădirii, printre arbori.

Angajații susțin că la Vama Argeș lucrează o singură femeie de serviciu, care trebuie să se ocupe atât de clădire, cât și de curte.

Conducere vămii nu își asumă nimic și pasează problema către Autoritatea Vamală Română

Am încercat să discutăm despre problemele găsite la Biroul Vamal Argeș și cu cei din conducerea instituției, dar ni s-a precizat că nu au personalitate juridică și că nu poate să dea nicio informație pentru că „biroul de presă este la Autoritatea Vamală Română”.

„Am vorbit la Craiova (Direcția Regională Vamală Craiova n. red.), am anunțat! Faceți solicitare și noi o înaintăm mai departe”, a precizat Eugenia Coman, șef adjunct Birou Vamal de Interior Argeș. Pe Georgeta Armanaschi, șefa Biroului Vamal Argeș nu am găsit-o în instituție, fiind plecată la celălalt punct vamal din județ.

Am trimis o solicitare către Autoritatea Vamală Română, dar nu am primit răspuns până la momentul redactării materialului.

Proiectul de reabilitare a clădirii este mutat de la o instituție la alta de mai mulți ani

Clădirea este un pericol și pentru cei care își desfășoară activitatea aici, în urma unui cutremur putând să aibă loc o tragedie. Demararea lucrărilor de reabilitare bate pasul pe loc de aproape 10 ani.

Senatorul argeșean Dănuț Bica a adresat, încă din anul 2017, mai multe întrebări privind stadiul derulării procedurilor legale pentru implementarea proiectului de reabilitare a sediului Biroului Vamal de Interior Argeș. An de an, parlamentarul argeșean a transmis întrebări către instituțiile abilitate privind data demarării lucrărillor de execuție aferente și a termenului stabilit pentru finalizarea lor.

De fiecare dată a primit însă doar informații referitoare la extrem de lenta parcurgere a etapelor necesare elaborării, revizuirii, completării, modificării și avizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „reabilitarea sediului Biroului Vamal de Interior Argeș”.

În răspunsuri se constată că documentele proiectului s-au mutat de cinci ani între instituții, fără a se realiza nimic concret. Un singur lucru e evident, în toată această perioadă clădirile au continuat să se deterioreze.

Deși a trecut atâta vreme, autoritățile competente susțin că se „va acționa cu prioritate”.

„În calitate de ordonator terțiar de credite, Autoritatea Vamală Română va întreprinde toate demersurile necesare în vederea includerii acestui obiectiv de investiții în programul de investiții Publice pe anul 2023 al Autorității Vamale Române, asigurându-se, astfel, aprobarea finanțării lucrărilor de intervenții și va acționa cu prioritate în direcția soluționării problemelor identificate la acest birou vamal, în legătură cu starea de degradare existentă și anumite disfuncționalități”, a menționat Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, într-un răspuns oferit senatorului Dănuț Bica, la începutul lunii aprilie 2023.