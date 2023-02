S-a deschis cel mai mare spital veterinar din România. Ce servicii oferă și cât a costat FOTO

De luni 20 februarie, la Pitești s-a deschis cel mai mare spital veterinar din România. Investiția s-a ridicat la peste 6 milioane de euro, iar spitalul are patru etaje și 30 de angajați.

Spitalul Veterinar Regional Prima Vet Pitești este deținut de către Prima Vet, ce are aproape două decenii experiență în furnizarea de servicii medicale-veterinare. Compania mai deține trei spitale veterinare în București.

Spitalul veterinar se află la ieșirea din oraș, foarte aproape de autostrada Pitești-București și vizavi de Vama Pitești. Noul spital a fost construit în doi ani. Serviciile oferite pentru animăluțe sunt numeroase. Pe partea de clinică veterinară, serviciile includ printre altele stomatologie, boli infecțioase și prevenție, oftalmologie, laserterapie și ultrasonoterapie.

În ceea ce privește chirurgia veterinară, la noul spital veterinar din Pitești se face printre altele chirurgie minim invazivă, chirurgie toracică, chirurgie abdominală și chirurgie reconstructivă.

Spitalul veterinar din Pitești are parter și patru etaje. Blocul operator are două săli de operație, una pentru patrupezii cu infecții, iar celaltă pentru patrupezii fără infecții. Spitalul are inclusiv farmacie, o frizerie și spații de cazare în regim hotelier.

Spitalul, deschis non-stop

„Spitalul veterinar din Pitești este cel mai mare din România la ora actuală are cele mai moderne dotări în domeniu. Și aici aș putea menționa terapie intensivă sofisticată, endoscopie, ecografie avansată și ecografie Doppler. Avem de asemenea un laborator cu dotări de ultimă generație, prezente și la spitale similare din Europa de Vest. Este un spital realizat și cu grijă pentru mediu, având și panouri fotovoltaice. Spitalul va funcționa 24 de ore din 24 și nu există vreun risc de a rămâne vreodată fără energie electrică sau apă curentă. Instalațiile de climatizare și ventilație sunt sterile și filtrează aerul. Sper ca să fie un spital care să deservească toate județele din jur. Am creat acest spital după un studiu de fezabilitate ce s-a întins pe durata a 10 ani. Am observat că mulți pacienți din Pitești, Craiova, Curtea de Argeș și Câmpulung se duceau către București”, a declarat pentru ”Adevărul” doctorul veterinar Dragoș Dumitrescu, managerul Spitalului Veterinar Regional Prima-Vet din Pitești.

Intervențiile chirurgicale oferite de spital sunt la cele mai înalte standarde disponibile la nivel european, iar personalul medical a fost selectat riguros pe durata mai multor ani.

„Deschiderea acestui spital este un mare avantaj pentru iubitorii și proprietarii de animale din regiune, care nu vor mai fi nevoiți să meargă la spitale din alte zone ale României și se vor putea adresa aici unei echipe de înaltă clasă. Este un spital regional extrem de bine dotat și pregătit”, precizează Sorin Sorescu, directorul DSVSA Argeș.