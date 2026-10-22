Nicușor Dan, avertisment după atacurile din școli: „Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după incidentul petrecut joi, 22 octombrie, într-un liceu din Pitești, unde un elev de 15 ani și-a atacat cu maceta doi colegi, la trei zile după ce o profesoară și un elev au fost răniți cuțitul de un adolescent, într-o școală din municipiul Bistrița. Șeful statului a făcut un apel pentru protejarea copiilor atât în mediul real, cât și în cel online.

Nicușor Dan spune că e nevoie de acces real la consiliere psihologică Foto: Presidency.ro

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a atras atenția asupra gravității incidentelor recente din unitățile de învățământ.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm. În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”.

Nicușor Dan a insistat asupra rolului pe care îl au familia și școala în prevenirea unor astfel de tragedii.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere”, a precizat președintele.

Șeful statului a evidențiat și responsabilitatea cadrelor didactice în identificarea comportamentelor violente, dar și necesitatea ca elevii să se simtă în siguranță atunci când cer ajutor.

„Diriginții, profesorii, consilierii școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară”, a afirmat președintele.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală”

În mesajul său, Nicușor Dan a făcut referire și la impactul mediului online asupra copiilor.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”, a avertizat președintele.

Șeful statului a subliniat că siguranța minorilor în mediul digital trebuie să devină o prioritate publică.

„Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor”, a transmis Nicușor Dan.

„Avem nevoie de școli mai sigure, de acces real la consiliere psihologică”

Președintele a cerut măsuri concrete pentru creșterea siguranței în școli și pentru sprijinirea elevilor.

„Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”, a conchis Nicușor Dan.

Mesajul a fost publicat la câteva ore după incidentul petrecut în incinta Colegiului Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un adolescent de 15 ani și-a atacat cu o macetă doi colegi.

Unul dintre adolescenți a fost rănit la antebraț și transportat la spital, iar agresorul a fost preluat de polițiști.

În urmă cu doar trei zile, o profesoară și un elev au fost răniți în urma unui atac cu cuțitul petrecut la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare" din Bistrița. Atacatorul, în vârstă de 13 ani, a ajuns la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.