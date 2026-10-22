 „Nu a dat semne că ar avea vreun plan”. Ce spun colegii elevului care a atacat cu maceta la Pitești | adevarul.ro
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„Nu a dat semne că ar avea vreun plan”. Ce spun colegii elevului care a atacat cu maceta la Pitești

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Un elev liniștit, mai degrabă timid, care râdea la glumele colegilor și nu avusese conflicte cunoscute la școală. Așa îl descrie consiliera liceului din Pitești pe adolescentul de 15 ani care și-a atacat doi colegi cu o macetă.

un elev de 15 ani a venit cu maceta la liceu si a atacat 2 colegi Pitești
Foto: epitești.ro

Niculina Ungureanu, consilierul şcolar de la Liceul „Armand Călinescu” din Piteşti, acolo unde un elev de 15 ani şi-a atacat doi colegi cu o macetă, spune că nici profesorii, nici colegii nu au observat ceva care să le dea în legătură cu acest elev, iar vestea atacului i-a luat prin surprindere.

„La clasă avea un comportament absolut normal”, a declarat consiliera, explicând faptul că, deși era mai introvertit, băiatul se integra în colectiv și participa la interacțiunile cu ceilalți.

„Colegii de clasă au spus că și el râdea la glumele lor, participa alături de ceilalți, era oarecum mai timid, dar colabora cu colegii”, a declarat aceasta.

Momentele de dinaintea atacului

Nici în ziua atacului, susține Niculina Ungureanu, adolescentul nu le-ar fi dat colegilor motive să creadă că urma să se întâmple ceva. Când a intrat în clasă, părea agitat și neliniștit, însă nimeni nu a făcut legătura între această stare și un posibil plan violent.

„Nici măcar astăzi nu a dat elevul respectiv semne că ar avea vreun plan sau să fi spus cuiva ce plan are”, a afirmat consiliera pentru presa locală.

După atacul sângeros din baia liceului, băiatul de 15 ani s-a întors în clasă neliniștit.

„Când a intrat elevul respectiv în clasă, nici măcar nu și-au dat seama ce s-a întâmplat. Doar l-au observat agitat, era neliniștit băiatul respectiv și s-a așezat în clasă. Nu au perceput nimic diferit la el, la acest elev. Colegii lui au spus că elevul respectiv nu a avut niciun fel de comportament care să iasă în evidență. Era un coleg liniștit, nu a ieșit în evidență cu, eu știu… Era introvertit și nu a dat semne de comportament violent sau recalcitrant”, a completat Niculina Ungureanu.

Întrebată cum a reușit elevul să intre în școală cu o macetă, ea a declarat că acesta ar fi ascuns arma pe picior, sub pantalonii, astfel că nimeni nu a văzut nimic.

 „Am înțeles că o avea ascunsă în pantaloni. Nu s-a văzut. Nici colegii nu și-au dat seama că el ar avea ceva în pantaloni”, a mai spus ea.

Niculina Ungureanu a insistat pe ideea că nu este vorba despre un copil problemă şi că băiatul nu se evidențiase în niciun fel printr-u comportament agresiv, așa încât nu îl cunoștea foarte bine. Nici înainte de atac nu fuseseră semnalate conflicte între adolescent și alți elevi. Ea spune că a mers la clasa lui pe 28 septembrie, când băiatul lipsea, și că nici atunci colegii nu i-au semnalat vreo problemă.

„Era un elev liniștit, n-a avut niciun fel de altercații cu niciun alt elev. Domnii profesori spun și ei, la rândul lor, că era liniștit, că nu a ieșit în evidență într-un mod negativ”, a declarat Niculina Ungureanu.

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