Criminologul Dan Antonescu, după atacurile din școlile din Bistrița și Pitești: „A discutat cineva cu el de ce poartă cuțit?”

Cele două atacuri cu armă albă produse în mai puțin de o săptămână în unități de învățământ din Bistrița și Pitești ridică semne de întrebare privind cauzele care stau la baza unor asemenea acte de violență. Criminologul Dan Antonescu avertizează că expunerea intensă a unor astfel de cazuri poate avea un efect de imitare asupra unor tineri care se confruntă deja cu probleme emoționale sau comportamentale.

Criminologul Dan Antonescu Foto: David Muntean

Referindu-se la succesiunea celor două incidente, specialistul a explicat, la Antena 3 CNN, că mediatizarea unor fapte grave poate influența persoane care luau deja în calcul un gest violent:

„Există persoane care au avut în gând să facă un astfel de gest sau o astfel de faptă, au avut niște rețineri, dar când au văzut că alții au putut să o facă, au făcut-o și ei”.

Criminologul consideră însă că problema principală în cazul atacului de la Pitești nu este doar agresiunea în sine, ci faptul că adolescentul venise la școală având asupra sa un obiect periculos.

„Problema o reprezintă faptul că acest copil (...) mergea la școală cu cuțitul în geantă”, a afirmat acesta, subliniind că incidentul s-a produs în contextul în care întreaga țară dezbătea deja cazul de la Bistrița.

Antonescu spune că întrebarea esențială este ce l-a determinat pe adolescent să poarte un cuțit la școală și dacă cineva a încercat să înțeleagă motivele din spatele acestui comportament:

„Aci e marea problemă. A discutat cineva cu el de ce a avut comportamentul acesta, de ce poartă cuțit la el?!”.

Potrivit criminologului, vârsta adolescenței este una extrem de vulnerabilă, iar un impuls de moment poate avea consecințe dramatice.

„La vârsta aceasta, o răbufnire, un gest spontan poate duce la o faptă gravă”, a avertizat criminologul.

Bullying-ul și rețelele sociale, printre cauzele fenomenului

Dan Antonescu a amintit că, de-a lungul carierei sale, a intervievat numeroși minori condamnați pentru infracțiuni grave, „autori de omor cu vârste de 15, 16 sau 17 ani, care au fost condamnați la pedepse de 10, 12 sau 15 ani de închisoare”

Potrivit criminologului, lipsa unor repere solide în familie și influența tot mai mare a mediului online contribuie la degradarea comportamentului unor adolescenți.

„Lipsa unui model și a unor persoane cu care să se sfătuiască... Aici e marea problemă”, a explicat Antonescu, adăugând că tinerii sunt expuși unei „avalanșe, unei cascade de informații” provenite din rețelele sociale, care le poate influența modul de a gândi și de a reacționa.

Declarațiile vin după două incidente grave petrecute în școli din România. La începutul săptămânii, un elev de 13 ani din Bistrița și-a atacat cu un cuțit profesoara de matematică și un coleg, iar joi, 22 octombrie, un adolescent de 15 ani din Pitești și-a agresat doi colegi folosind o macetă, unul dintre aceștia fiind rănit la antebraț. Autoritățile investighează ambele cazuri.