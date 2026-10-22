Consiliere cu elevii și părinții la liceul din Pitești. Ce variante sunt dacă elevul care a atacat cu o macetă se va întoace la școală

Inspectoratul Școlar Județean Argeș a dispus primele măsuri în cazul agresiunii de la Liceul Tehnologic „Armand Călinescu” din municipiul Pitești. Elevul de clasa a IX-a care și-a atacat cu o macetă colegii, în baia școlii, a fost reținut.

Elevii și părinții de la C.T. „Armand Călinescu” vor fi consiliați Foto: site Colegiul Tehnic Armand Călinescu Piteștii

Părinții elevilor din clasa din care provine adolescentul de 15 ani care și-a agresat, joi-dimineață, 22 octombrie 2026, mai mulți colegi cu o macetă, în baia școlii, au fost chemați la școală pentru consiliere. Și copiii din clasa a IX-a D vor fi consiliați, iar acest lucru ar urma să se întâmple vineri, 23 octombrie, în ultima z de școală înaintea vacanței de toamnă.

„Acum, la nivelul unității de învățământ se desfășoară o ședință de consiliere cu părinții clasei respective. (...) Mâine, sper ca de la ora 10,00 să se întâmple, încă nu am o oră fixată, transmisă, să-i anunțe dirigintele pe copii, să facem consiliere psihologică cu copiii și discuțiile pe care trebuie să le avem cu copiii”, a precizat șeful Inspectoratului Școlar Județean Argeș, prof. Dumitru Tudosoiu, pentru „Adevărul”.

„Noi am aflat acum că au avut ceva probleme și discuții în ultima săptămână”

În urma discuțiilor purtate după evenimentul petrecut în baia școlii în pauza dintre prima și a doua oră de curs, s-a desprins concluzia că reacția elevului ar fi putut avea loc pe fondul unor episoade de bullying la care acesta ar fi fost supus.

„Noi am aflat acum că (n. red. – elevii) au avut ceva probleme și discuții în ultima săptămână și s-au cam hârjonit, certat, sau se pare că a fost mai mult decât atât, o fi fost vreun bullying mai avansat, dar asta nu ne-o poate spune decât ancheta pe care o desfășurăm, după ce reușim să vorbim cu fiecare elev din clasă, cu părinții lor - pentru că sunt elevi minori și orice intervenție privind declarațiile pe care le dau trebuie să fie însoțite de prezența părintelui -, adică mai avem nevoie de timp ca să aflăm efectiv adevăratele discuții de la nivelul clasei și dacă a fost un bullying asupra lui și cât de greu a fost acest bullying sau nu. Restul sunt doar supoziții”, a spus Tudosoiu.

Cât despre eventuale măsuri suplimentare de siguranță, șeful IȘJ Argeș spune că siguranța copiilor ar trebui să fie pe primul loc, dar că o eventuală măsură de montare a dispozitivelor care detectează obiectele metalice, așa cum a fost o sugestie a profesorilor după cazul petrecut la Bistrița, ar trebui bine cântărită.

„Pentru siguranța copiilor voi milita întotdeauna. Este cel mai important lucru, atunci când își trimiți copilul la școală, să știi că e copilul într-un mediu sigur și ți se întoarce sănătos acasă. Dacă pentru asta trebuie să implementăm măsuri de genul acesta, răspunsul meu este da. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să luăm cazuri izolate – cel puțin al meu, de la Argeș, e un caz izolat, un copil care a reacționat într-un mod total nepotrivit și nedorit, și de sancționat, evident -, nu știu dacă lucrul ăsta ar determina o chestiune atât de amplă, la nivel național, cu obligativitatea pentru absolut toate unitățile de învățământ. (...) Trebuie analizată”, a mai adăugat Tudosoiu.

Ce s-ar putea întâmpla cu elevul agresor la școală

Elevul care a scos cuțitul pentru a-și face dreptate, rănind doi colegi, a fost, joi după-amiază, reținut pentru 24 de ore. La acest moment este greu de prevăzut cum va evolua ancheta penală. Dacă însă i se va permite să se întoarcă la școală, există două variante, a precizat inspectorul școlar general: „Copilul poate fi reintegrat la nivelul colectivului clasei, sau dacă nu la nivelul colectivului clasei, la nivelul liceului unde el a fost admis, pentru că el a trecut printr-o etapă de admitere; dacă nu, varianta a doua, dar, repet, asta se va întâmpla nu că spune Dumitru Tudosoiu, ci în urma unor rapoarte, unor discuți foarte serioase, pe care trebuie să le avem și la nivelul unității, și cu părinții copilului, eventual mutarea disciplinară a copilului într-o altă unitate de învățământ. Cam acestea ar fi acum, în primă fază, principalele două direcții, privind strict pe acest elev, aflat în această situație”, a mai precizat Tudosoiu.

Reamintim că agresiunea s-a petrecut la Colegul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, în dimineața zilei de 22 octombrie 2026, în pauza din intervalul 8,50 – 9,00. Un elev din clasa a IX-a D a pătruns în incinta liceului și, „cu o macetă și din răzbunare”, potrivit comunicatului IȘJ Argeș, a rănit alți doi colegi. Cadrele didactice au fost informate de alți doi elevi, de la clasa a XI-a, fiind anunțată poliția.

Este al doilea incident petrecut într-o școală din Argeș în ultimele zile, un alt caz în care bunica unui elev de școală primară a agresat doi elevi, pe care i-a acuzat că i-ar fi agresat, la rândul lor, nepotul, petrecându-se la finele săptămâni trecute la școala din Merișani. Femeia a fost inițial reținută pentru 24 de ore și ulterior plasată sub control judiciar.