 Elevi agresați de bunica unui copil, într-o școală din Argeș. Șeful IȘJ Argeș: „O să descindem și noi acolo, într-o inspecție scurtă” | adevarul.ro
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Elevi agresați de bunica unui copil, într-o școală din Argeș. Șeful IȘJ Argeș: „O să descindem și noi acolo, într-o inspecție scurtă”

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O femeie în vârstă de 58 de ani a fost reținută, cu două zile în urmă, după ce ar f agresat doi elevi, de 10 și 11 anii, pe holurile unei școli din județul Argeș. Șeful IȘJ Argeș, surprins de caz.

Agresiunea ar fi avut loc pe holurile școlii din Merișani
Agresiunea ar fi avut loc pe holurile școlii din Merișani Foto: site Școala Merișani

Femeia a fost reținută de polițiștii Secției Rurale Bascov, după ce a agresat doi elevi, în incinta unei unități de învățământ. Agresiunea s-a produs, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, în 15 octombrie, pe holuurile școlii. 

La data de 19 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bascov au continuat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, privind săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe (două acte materiale) și au reținut o femeie din Merișani.

Din probatoriul administrat a rezultat că în ziua de 15 octombrie a.c., în jurul orei 10:00, în timpul pauzei dintre orele de curs, o femeie de 58 de ani, din Merișani, ar fi agresat doi copii minori, pe fondul unei stări conflictuale pe care unul dintre ei ar fi avut-o anterior cu nepotul acesteia”, a comunicat IPJ Argeș.

Ulterior, după administrarea probatoriului și parcurgerea etapelor procesuale, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță. În cele din urmă, față de aceasta s-a dispus cercetarea sub măsura preventivă a controlului judiciar, a mai precizat IȘJ Argeș, adăugând că „această etapă face parte dintr-un proces penal aflat în desfășurare, în cadrul căruia sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală” și că „persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a cauzei”.

„Eu sunt convins că dac-o sun pe directoare, e posibil să fi auzit și ea tot de pe-acolo”

Agresiunea s-a petrecut chiar pe holurile școlii, însă Inspectoratul Școlar Județean Argeș nu ar fi fost informat. Șeful IȘJ, prof. Dumitru Tudosoiu, a părut surprins, miercuri, 21 octombrie 2026, de interesul mare manifestat de jurnaliști.

La momentul ăsta n-am nicio informație. Ce au făcut ei, dosarul lor, s-a desfășurat strict pe partea poliției. Noi nu avem o informație în sensul ăsta. Dacă oamenii se bat în afara zidurilor școlii, își bat copii, au de plătit polițe între ei, îi ia poliția, îi reține, îi cheamă la declarații, de unde să știe Inspectoratul Școlar că se întâmplă chestiunea asta?”, a fost reacția șefului IȘJ Argeș, contactat de reporterul „Adevărul”.

Eu sunt convins că dac-o sun pe directoare, e posibil să fi auzit și ea tot de pe-acolo, astăzi, că e, așa, un cartof fierbinte”, a mai spus Tudosoiu.

E regretabil că se ajunge la situații de genul acesta, când părinții își împart dreptatea la modul la care a făcut-o doamna respectivă, dacă e adevărat din comunicatul celor de la poliție. Adică nu așa se face. Nu ai voie să te duci tu, părinte, la școală, să iei, să-l abuzezi, să violentezi copilul altei persoane. Lucrurile nu se tratează așa. Ne împărțim singuri dreptatea?! Nu e în regulă asta. O să descindem și noi acolo, să mergem într-o inspecție scurtă, să vedem despre ce este vorba, dar la momentul acesta n-am ce să vă spun altceva cu privire la acest eveniment”, a mai adăuggat șeful IIȘJ Argeș.  

Am sunat și la școală, pentru a obține mai multe informații, însă apelul a fost închis instant în momentul în care ne-am prezentat. Am revenit cu apelul, am primit ton de fax.

Știre în curs de actualizare.

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