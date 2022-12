Cine era Gabriel Apostol, judecătorul care a murit după ce și-ar fi injectat benzină în vene. A doua sinucidere la Judecătoria Pitești

Gabriel Apostol, judecătorul care a murit pe 1 decembrie după ce și-ar fi injectat benzină în venă, activa de 20 de ani în magistratură, fiind foarte apreciat de către colegi.

Gabriel Apostol a fost numit judecător la Judecătoria Pitești în mai 2002, prin decret al lui Ion Iliescu, președintele României de atunci. Gabriel Apostol a deținut o perioadă funcția de președinte al secției penale al Judecătoriei Pitești.

În mai 2014, Gabriel Apostol a fost suspendat temporar din magistratură după un incident avut cu doi polițiști pe autostrada A1 Pitești-București, pe care i-a numit „milițieni”. În iunie 2014, același judecător a avut un schimb de replici jignitoare cu agenții de pază dintr-un magazin de bricolaj din Pitești. În același an, Gabriel Apostol a participat la emisiunea „MasterChef”.

După o anchetă ce a durat mai multe luni, Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea judecătorului Gabriel Apostol până pe 25 februarie 2016, fiind ulterior repus în funcție.

Joi 1 decembrie, judecătorul Gabriel Apostol a fost adus cu Ambulanța în stare gravă la Spitalul Județean Argeș, după un apel la 112. „A fost adus de la domiciliu. Starea sa de sănătate s-a degradat foarte rapid. A fost ventilat mecanic. Am obținut extrem de rapid acordul Spitalului Floreasca din București pentru a îl transfera acolo, însă din păcate a decedat pe drum”, au declarat pentru ”Adevărul” reprezentanții Spitalului Județean Argeș.

Era în concediu de trei săptămâni

Din 2017, Gabriel Apostol era detașat la Penitenciarul Mioveni, unde era judecător de supraveghere a executării pedepsei privative, iar reprezentanții Penitenciarului Mioveni au precizat în exclusivitate pentru „Adevărul” că judecătorul Gabriel Apostol era în concediu de trei săptămâni.

„Domnul judecător Gabriel Apostol era în concediu din 10 noiembrie. În cei cinci ani petrecuți la Penitenciarul Mioveni a fost un profesionist desăvârșit, cu un comportament ireproșabil, neavând vreo abatere sau vreo reclamație”, a declarat în exclusivitate pentru ”Adevărul” inspectorul principal de poliție penitenciară Laura Maria Olteanu, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Mioveni.

Avocatul Florentin Sorescu: ”Poate lucrurile ar fi stat altfel dacă am fi știut să îi fim mai aproape”

Florentin Sorescu, unul dintre cei mai apreciați avocați din Argeș, îl cunoștea de mai mulți ani pe judecătorul Gabriel Apostol.

„Îl știam un om cuminte și la locul lui. Pus in situația de a fi exclus din magistratură, colegii au adunat semnături în sprijinul lui arătând că în realitate este un judecător și un coleg cât se poate de capabil, dar pe care problemele au început să-l strivească sub greutatea lor. Din fericire, cei responsabili au înțeles acest lucru, motiv pentru care s-a ales doar cu o suspendare de câteva luni. Încet-încet a revenit în magistratură și lucrurile păreau că și-au reintrat pe făgașul normal. De o bună perioadă de timp nu am mai știut nimic de el pentru ca astăzi să citesc că a murit în ambulanța cu care era dus de urgență la București în urma înrăutățirii stării generale de sănătate. Uneori nu avem habar ce se întâmplă cu oamenii de lângă noi și se vădește la un moment dat că cei care păreau puternici sunt, de fapt, mult mai fragili de cât ne-am fi putu imagina. Și mă-ngrozesc la gândul că poate lucrurile ar fi stat altfel dacă am fi avut ochi să vedem și am fi știut să îi fim mai aproape. Pentru că o sinucidere nu este niciodată înfrângerea unui singur om, ci o înfrângere a aproapelui. Dumnezeu să te ierte, Gabi! Pe tine și pe noi”, a scris avocatul Florentin Sorescu pe pagina sa de Facebook.

O altă judecătoare de la aceeași instanță s-a sinucis acum patru ani

Gabriel Apostol este cel de-al doilea judecător de la Judecătoria Pitești care se sinucide în ultimii patru ani. În aprilie 2018, judecătoarea Gabriela Iordache a murit la o lună după ce și-a tăiat venele și a înghițit detartrant. Magistrata era internată de aproape o lună la Spitalul Floreasca din Capitală cu arsuri interne din cauza soluţiei ingerate. În urma ei a lăsat un bilet de adio al cărui conţinut nu explică însă gestul.

În ziua în care a decis să-şi ia viaţa, judecătoarea a lăsat un bilet de adio în care însă nu explica gestul său. Şi-a cerut scuze pentru gestul său şi şi-a exprimat încrederea că soţul său va avea grijă cum se cuvine de cei trei copii.

Gabriela Iordache avea peste 15 ani în magistratură, timp în care a fost şi preşedintele Judecătoriei Piteşti (între 20 martie şi 1 septembrie 2014), anterior, timp de mai mulţi ani, deţinând funcţia de vicepreşedinte al aceleiaşi instanţe.