Un cunoscut antrenor şi un sponsor puternic, performanţă la Ceahlăul. Începe drumul spre Liga 1

Un cunoscut antrenor de fotbal şi un sponsor puternic au reuşit o performanţă la Ceahlăul Piatra Neamţ. Noua echipă a oraşului a promovat în divizia secundă şi începe drumul spre Liga 1.

Clubul Sportiv Municipal Ceahlăul a încheiat cum nu se poate mai bine sezonul competiţional 2022-2023, obţinând accederea în eşalonul doi al fotbalului din ţară. Pentru promovarea în Liga 2, nemţenii s-au luptat cu Foresta Suceava. În tur, rezultatul a fost 0-0, pentru ca la Piatra Neamţ gazdele să se impună cu 2-0.

Succesul de la mijlocul acestei săptămâni a fost sărbătorit cum se cuvine, iar de pe 9 iunie 2013, componenţii echipei au intrat în vacanţă. Această performanță la Ceahlăul nu ar fi fost posibilă fără implicarea a doi oameni, Cristian Pustai, un cunoscut antrenor şi Anton Măzărianu, director general al firmei COMES, sponsorul principal.

„Promovarea s-a cosemnat, bucuria s-a consumat şi consider că este timpul pentru o veste care va bucura suporterii. Ne-am înţeles cu domnul Pustai pentru un contract valabil până în vara anului 2025. Primul pas este făcut pentru continuitate, fiindcă lucrurile au mers foarte bine de când am început colaborarea“, a declarat Anton Măzărianu.

Trebuie spus că actualul club de fotbal nu are vreo legătură cu defuncta FC Ceahlăul Piatra Neamț, care era patronată de Gheorghe Ştefan, zis Pinalti, desfiinţată de şapte ani. Încă de la implicarea în sponsorizarea noii grupări, la început de 2021, directorul de la COMES afirma că ţelul este promovarea în Liga 1.

„A contat în primul rând un parcurs foarte bun, am reuşit să ne adunăm, să formăm o echipă puternică. Eu am vorbit mai puţin, spunând că o voi face la sfârşit. Am reuşit să tragem să tragem linie la ultimul joc şi asta a însemnat enorm. Am afirmat că nu vom mai pierde nici un joc şi dacă intrăm în play-of, vom promova. De aici parcursul îl cunoaşteţi“, a declarat antrenorul Pustai.

Cât despre meciul retur cu Foresta, care s-a disputat pe 7 iunie, el a fost încrâncenat, în tribune fiind peste 10.000 de spectatori. Gazdele au deschis scorul în minutul 29, prin Alex Anton, care a tras în transversală, mingea intrând apoi în poartă. Sucevenii puteau egala în ultimul minut al primei reprize, dar au ratat de la 11 metri. Ceahlăul a făcut 2-0 în minutul 90, din lovitură de pedeapsă.

Compania Mecanică de Echipamente Speciale, sponsorul de la CSM Ceahlăul, este lider naţional şi în Europa de Est în producţia de utilaje tehnologice sub presiune pentru industria de petrol şi gaze, industria chimică, petrochimică, energetică şi nucleară. Execută utilaje extrem de sofisticate în greutăţi de până la 250 de tone, pe care le exportă pe câteva continente.