Piramida holografică şi Spectrul Brocken, straniile fenomene ce pot fi văzute în Ceahlău, sălaşul lui Zamolxis FOTO

Straniile fenomene din Ceahlău, masivul din Neamţ care ar fi fost sălaşul zeului-om Zamolxis, Piramida holografică şi Spectrul Brocken au putut fi observate pe 6 august de cei care au fost pe vârful Toaca.

Şi în acest an, pe data de 6 august, în ziua Schimbării la Faţă a Domnului, mii de turişti au luat cu asalt potecile alpine, fiind atraşi de piramida spaţială sau holografică, un fenomen optic care se produce la intensitate maximă în această zi, la răsăritul soarelui. Este o imagine tridimensională, care se vede de pe vârful Toaca (1.904 metri), la răsăritul soarelui.

Condiţia necesară pentru a fi admirată este să fie senin şi are o explicaţie ştiinţifică, dar şi o aură de mister. În 2023, piramida a putut fi observată încă de pe data de trei a acestei luni. Astăzi, cei care au urcat la Toaca au fost martorii altei „ciudăţenii“, tot una optică, Spectrul Brocken, căreia i se mai zice Stafia proiectată pe nor, Stafia de pe cer sau Efectul Gloria. Apare şi în alţi munţi din ţară.

„Piramida spaţială s-a arătat în toată plenitudinea ei, sporind senzaţia de misterios“; „Da unde nu-i minunat pe Ceahlău!“; În 8 ani, am urcat de cinci ori din Durău, traseu complet cu urcare pe la Duruitoarea, coborâre pe la Fântânele şi invers, şi prin ploaie, şi prin zăpadă. Minunate toate ieşirile!“; „Merită efortul, frumuseţe rară, ai ce să vezi, amintiri frumoase“. Acestea sunt câteva postări pe Facebook ale celor care au fost astăzi pe vârful Toaca.

Piramida spaţială e o compunere de patru umbre. Toaca are formă de piramidă, cu baza un pătrat, iar sub razele solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră.

La fel, Piatra Vulcanului şi Panaghia, iar peste toate se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august, datorită poziţiei soarelui, umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine tridimensională, ca holograma unei piramide.

În fiecare an, pelerinaj la Schitul Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare

Spectrul Brocken este umbra mărită a unui obiect sau a unei siluete, privită din vârful unui munte şi în direcţia opusă soarelui, situată deasupra norilor formaţi din picături de apă uniforme sau deasupra ceţii. Umbra siluetei poate fi înconjurată de un cerc luminos.

Pentru a vedea umbra, trebuie să ai soarele în spate, o perspectivă largă, cum ar fi cea din vârful unui munte şi, mai presus de orice, ceaţă sau nori în partea inferioară.

Adică să fii între soare şi nori sau ceaţă. Picăturile de apă din nori trebuie să se afle mai jos decât observatorul, iar soarele să lumineze din spate. Cu cât pătura de nori se află mai jos, cu atât umbra va apărea mai mare, iar mişcarea continuă a norilor va face ca ea să se mişte, dând impresia că este vie. Formarea se datorează picăturilor care difuzează lumina soarelui, creând fenomenul colorat de dispersie.

Celălalt motiv pentru care pe Ceahlău este o foarte mare afluenţă de oameni pe 6 august a fiecărui an e unul de natură religioasă. În această zi creştinii ortodocşi sărbătoresc Schimbarea la Faţă. În zona masivului, oamenii spun că din acest moment „scade puterea frunzei“, semn că vine toamna. Cu acest prilej are loc un mare pelerinaj la Schitul Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, fiind hramul lăcașului de la cota 1.750.

În fruntea celor care urcă muntele este IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care continuă, an de an, tradiţia instituită de actualul Patriarh al României, Daniel. Pelerinajul face parte din manifestările dedicate sărbătoririi Zilelor sfinţilor nemţeni. Sunt omagiaţi Sfântul Ioan Iacob (Hozevitul) de la Mănăstirea Neamţ, 5 august şi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, 7 august.

Majoritatea credincioşilor urcă pe Traseul 7, pe la Stănile, pentru că până la baza lui se poate ajunge cu maşina. Iar urcuşul până la schit durează doar o oră, maxim una şi jumătate. Schitul a fost ridicat din iniţiativa mitropolitului Moldovei, Daniel. Pe cheltuiala prinţului Dimitrie Sturdza şi a Armatei, care a transportat materiale cu elicoptere, biserica a prins repede contur şi a fost terminată în august 1993.

Pisania scrisă în marmură, aflată în pridvor, consemnează: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu lucrarea Sfântului Duh s-a ridicat această sfântă biserică mănăstire cu hramul Schimbarea la Faţă, în memoria sihaştrilor călugări şi călugăriţe care s-au nevoit în aceste părţi de-a lungul vremurilor, coborând prin rugăciune cerul pe pământul Moldovei şi înălţând sufletele oamenilor în împărăţia lui Dumnezeu“.