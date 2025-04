Catinca Roman, după ce fiica sa a devastat un apartament în care stătea în chirie: „Își asumă, cred că a înțeles ce a greșit”

Catinca Roman a reacționat după ce fata ei, Calina Dumitrescu, a fost acuzată că a devastat un apartament, în care stătea în chirie, în urma unui scandal pe care l-a avut cu iubitul ei.

Catinca Roman a făcut mai multe declarații despre scandalul în care a fost implicată fata ei, confirmând aceste zvonuri.

Vedeta a mărturisit că fiica ei își asumă ceea ce a făcut și că își va repara greșelile. Catinca Roman a spus că fiica ei va face declarații despre ce s-a întâmplat și că nu dorește să vorbească în numele ei. Calina ar fi fost înconjurată, potrivit mamei sale, de influențe mai puțin benefice pentru ea.

„Influențe proaste, alegeri proaste, stare psihică nu tocmai cum trebuie. Nu se eschivează nimeni. (...) S-au întâmplat niște lucruri. Ea își asumă, cred că a înțeles ce a greșit și cum a greșit. (...) Nu am venit deloc să îi caut scuze, ci doar ca să spun că își asumă greșelile pe care le-a făcut și o să facă tot ce este posibil ca să repare lucrurile”, a declarat Catinca Roman, la emisiunea „Un Show Păcătos”.

Aceasta a declarat că fiica ei încă formează un cuplu cu iubitul ei, alături de care a locuit în apartamentul respectiv. Vedeta a mărturisit că îi va rămâne mereu alături fiicei sale și că o va ajuta să își repare greșelile.

„Eu nu îi iau apărarea. A greșit cu multe, important este să învețe ceva din chestia asta, să își asume, să repare și să nu mai repete greșeala”, a mai precizat vedeta.

Ce spun proprietarii păgubiți

Calina Dumitrescu a fost acuzată că a devastat două apartamente din Capitală, în care a locuit în trecut. Proprietarii locuințelor s-au plâns că s-au ales cu o pagubă consistentă.

„A fost un angajament, în ianuarie, că nu vor mai face. Dar la fel s-a întâmplat. Nu știu dacă e vorba doar de petreceri sau de altceva. Țipete, urlete. Acum, dacă s-au bătut între ei, nu știu”, a spus primul proprietar păgubit, potrivit Click!.

Ulterior, proprietara unui alt imobil a povestit, la rândul ei, prin ce a trecut din cauza fiicei Catincăi Roman.

„Şi eu am avut un apartament într-un complex din Pipera unde Calina a stat 3 luni şi efectiv mi l-a devastat. În 2023, din septembrie până în noiembrie a stat acolo, i-am închiriat apartamentul printr-un agent imobiliar. Iniţial nu am ştiut cine e, la început a fost foarte drăguţă şi gingaşă, dar ulterior s-a transformat într-o fiară. Am chemat şi poliţia, vecinii erau deranjaţi, mă sunau tot timpul pentru că făceau petreceri pe balcon”, spunea proprietara.

Catinca și Călina au o relație mamă - fiică foarte apropiată. Fanii vor avea ocazia să le vadă pe cele două în noul sezon al competiției „Asia Express”, emisiune care va fi difuzată la Antena 1.