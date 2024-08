Isterie pe internet. Imagini dintr-o biserică aspru criticate: „Cuib de năpârci”, „Circ și pâine în casa dracilor”. Ce spun reprezentanții parohiei VIDEO

Un video cu durata de mai puțin de un minut, în care mai mulți sportivi execută câteva mișcări de arte marțiale într-o biserică din Oradea, a isterizat Internetul. Sute de mii de vizualizări și comentarii de o violență extremă s-au adunat în câteva ore. Reprezentanții parohiei au reacționat.

Imaginile care au adunat atât de multe critici pe un anumit cont de socializare au fost surprinse într-o biserică din Oradea, în parohia respectivă derulându-se în prima săptămână din august o serie de activități pentru copii, în cadrul unei școli de vară.

Video-ul a fost postat pe contul de Facebook Maria Ioana Strana, fiind însoțit de următorul mesaj:

„Încă ne mai rabdă Dumnezeu! Așa ceva nu se face! Blasfemie!

Parohia Velenta I - Oradea

Episcopia ortodoxă a Oradiei”.

Această postare a adunat zeci de comentarii extrem de violente, păstrând tonul mesajului care a însoțit imaginile video.

„Casa Ta s-a făcut peșteră de tâlhari”

„Uite așa se deschide calea transformării spațiului bisericii spre ce nu trebuie”, „Circ și pâine în casa dracilor”, „Oh, cât de greu ne este. Doamne, timpul este rău tare și noi slabi și nevrednici. Iartă-ne, Doamne!”, „Sminteala și fărădelegea ne-au cuprins”, „Pentru că am iubit păcatul și nu am căutat să iubim cele Sfinte, iată casa Ta s-a făcut peșteră de tâlhari”, Iartă-ne Doamne, cu adevărat nu știm ce facem”, „Rușine! Nu sunt preoți ortodocși!”, „Pentru așa ceva se găsesc alte locații! Să nu transformăm Casa Domnului în activități și educații neconforme statutului de ortodox, prin spectacol care nu are legatură cu pasiunile și aptitudinile fiecăruia dincolo de biserică! Acești tineri participă la slujbe, se roaga, se împărtășesc, fac curățenie în biserică? Chiar și așa nu se cade a te purta în acest mod în fața sfintelor Icoane, dacă esti credincios și smerit!” sunt doar câteva dintre comentarii.

În imaginile care au stârnit o atât de mare revoltă erau surprinși mai mulți elevi ai unui club din municipiu care au fost invitați să facă demonstrații la școala de vară organizată, timp de o săptămână, de parohie. Chiar autorul postării a adăugat ulterior, în comentarii, informații despre contextul în care au fost preluate imaginile, respectiv a preluat mesajul antrenorului sportivilor care a postat pe contul său de Facebook fotografii și informații privind participarea elevilor săi la școala de vară organizată de Parohia Velența 1 Oradea.

„Astăzi bat cu piciorul, mâine vor ținti cu cuțite în icoane”

„Fanii” postării au continuat să arunce cu vorbe grele, acuzându-l pe preotul care a permis „blasfemia” că nu face altceva decât să cultive „proastele deprinderi, învățături de acasă, din școli și din societate”. Puținii comentatori care au intervenit și au încercat să explice că nu poate fi nimic rău în faptul că biserica le oferă copiilor un loc în care să învețe lucruri noi și să împărtășească pasiunile lor cu alți copii au fost rapid puși la colț.

„Prost este popa care permite spurcarea bisericii, puteau sa facă în curtea bisericii. Copiii nu au minte, dar cei mari? Astăzi bat cu piciorul, mâine vor ținti cu cuțite în icoane”, a dat cineva verdictul. „Au făcut din Casa Lui Dumnezeu peșteră de tâlhari!”, i-a ținut altcineva isonul.

În vâltoarea comentariilor, au apărut și alte informații „compromițătoare”: „La biserica asta, în februarie când a fost octava ecumenistă aici ortodocșii au slujit împreună cu catolicii, luteranii, evreii, greco-catolici și romani, etc.”, a oferit un comentator o informație nouă.

„Vai de capul nostru! Cuib de năpârci!”, a concluzionat un alt comentator.

„Cu mâhnire, ne asumăm această lipsă de adecvare a noastră la spațiul sacru al bisericii”

În fața valului de reacții negative, reprezentanții Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil,” Velența I Oradea au venit, cu puțin timp în urmă, cu explicații privind contextul în care acei copii sportivi au avut acces în biserică și s-au întâmplat acele scurte demonstrații.

Activitatea sportivă pe care au fost invitați să o susțină la școala de vară s-a derulat, de fapt, în curtea bisericii, au precizat reprezentanții parohiei, în acest sens prezentând și fotografii. Pentru că era o zi călduroasă, sportivii au căutat la un moment dat umba în biserică, iar aici, provocați de micii participanți la tabăra de vară, au executat câteva mișcări.

„Iubiții noștri credincioși și cinstiți cititori, venim înaintea dumneavoastră cu câteva clarificări și lămuriri în legătură cu imaginile și filmulețul distribuit pe rețelele de socializare, în mod special cu referire la un moment din cadrul activităților desfășurate în programul taberei gratuite de vară „Copiii și tinerii în tinda biserici”:

De la începutul programului am avut peste 100 de copii și tineri, vineri ajungându-se la 140 de participanți; o muncă titanică, onorabilă, pe care am reușit să o ducem la bun sfârșit alături de minunatele cadre didactice și de oamenii cu suflet mare ai bisericii noastre, care, benevol, și-au rupt din timpul liber al domniilor lor de dragul Bisericii și al lui Dumnezeu. Pe întreg parcursul zilelor, de la ora 9.00 la ora 13.00, s-au desfășurat concomitent mai multe ateliere coordonate de aceste cadre didactice, dar și de specialiști de la diverse instituții.

Numărul mare de participanți a determinat gestionarea cu rigurozitate și mult efort a spațiului destinat activităților, fapt care a dus la desfășurarea unor ateliere și în interiorul bisericii precum: lecturi biblice, învățarea și exersarea de pricesne, discuții cu specialiști pe probleme de educație pentru sănătate, comportamente de risc și altele.

Între activitățile desfășurate s-a numărat și o lecție demonstrativă a unui club sportiv cu membri campioni la diverse categorii de vârstă. Activitatea propriu zisă s-a desfășurat în integralitate în curtea bisericii, după cum puteți vedea și în videoclipul pe care îl atașăm acestei postări(primul comentariu). Activitatea demonstrativă din curte a durat peste o oră.

„Acest eveniment nefericit a fost o greșeală involuntară”

Fiindu-le foarte cald copiilor îmbracați în chimonouri, aceștia au intrat pentru câteva momente în biserică. Departe de zgomotul făcut de copilașii de afară, angrenați în cadrul altor ateliere specifice vârstei lor, desfășurate în paralel, toți ceilalți participanți au avut ocazia să-i cunoască mai bine pe sportivii invitați, aceștia împărtășindu-le din tainele reușitelor lor și vorbindu-le despre sacrificiile și disciplina care stau în spatele performanțelor sportive. Sub entuziasmul si curiozitatea caracteristice vârstei, unul dintre copii a întrebat în legătură cu posibilitatea de a vedea în realitate o mișcare de antrenament specifică acestui sport. Ei bine, tocmai acel moment de câteva minute a fost surprins în fimare.

Precizăm 2 aspecte importante :

1. Suntem conștienți de faptul că locul a fost cu totul nepotrivit pentru o astfel de demonstrație și, cu mâhnire, ne asumăm această lipsă de adecvare a noastră la spațiul sacru al bisericii. De asemenea, precizăm faptul că acest eveniment nefericit a fost o greșeală involuntară, un derapaj al activității propuse spre desfășurare, și n-a făcut sub nicio formă parte dintr-un plan premeditat, gândit să aibă loc în felul în care s-a întâmplat. Din păcate, în acele momente, niciun slujitor al bisericii, ocupați cu alte activități, n-a fost de față pentru a putea preveni evenimentul cu totul nepotrivit.

2. Precizăm că această greșeală, această deviere nedorită, a fost singura de acest fel și că nimic altceva neadecvat și nepotrivit nu s-a mai întâmplat. Spațiul bisericii este rezervat strict rugăciunii și activităților ziditoare de suflet, iar curtea bisericii și restul anexelor sunt spațiile în care desfășurăm alte activități atractive și programe edificatoare pentru copii și tineri, arătându-le astfel valoarea indispensabilă și practică pe care Biserica și valorile creștine o aduce în viața omului.

Activitățile din această săptămână s-au dorit a fi o alternativă sănătoasă și proaspătă de petrecere a timpului liber de către copiii și tinerii noștri, atât de atrași de spațiul periculos al mediului virtual și al anturajelor nocive. A fost o perioadă de învățare non-formală și de consolidare a deprinderilor sănătoase, readucându-se în discuție cu fiecare prilej importanța valorilor și principiilor creștine, predându-li-se această zestre valoroasă într-o manieră complementară, nu doar de la amvonul solemn și sobru al bisericii, ci și prin intermediul zâmbetelor, competițiilor, jocurilor și îmbrățișărilor calde. Aceasta este misiunea Bisericii, să iasă dintre zidurile lăcașului de cult și să propovăduiască bucuria și binecuvântarea de a fi al lui Hristos.

Cu smerenie și sinceritate, ne cerem iertare dacă prin momentul filmat s-a creat tulburare în rândul credincioșilor. Înțelegem foarte bine care este destinația spațiului liturgic și sfințenia de neîntinat a acestuia, așa cum înțelegem și că omul este supus greșelii, nefăcând doar binele pe care îl vrea, ci adesea, din păcate, și răul pe care nu îl vrea (Romani 7, 19)”, au explicat reprezentanții bisericii.