Coșmarul unor foști consumatori de droguri. „Îmi controlau viața, nu mă mai puteam bucura de nimic“

Doi tineri foști consumatori de droguri au venit în fața liceenilor din Târgu Jiu pentru a le vorbi despre problemele cu care s-au confruntat și coșmarul pe care l-au trăit în toată acea perioadă nefastă a vieții lor.

Rafael și Andrei, doi tineri din Gorj, au reușit să scape de dependența de droguri, iar acum le-au povestit elevilor despre cum au ajuns să consume stupefiante și, în același timp cum s-au vindecat de acest viciu, cu ajutorul unui centru specializat în consilierea celor cu adicții.

Rafael are 31 de ani și a fost dependent mai mult timp. El a spus că a început să consume droguri pentru că i s-a părut lui că așa este „șmecher“, ca și celor din grupul din care făcea parte, iar apoi ajunsese să aibă stări depresive din cauza lipsei drogurilor. Mărturisește că a consumat droguri chiar și în timpul facultății și, ulterior, după ce s-a angajat.

„Opt ani m-am confruntat cu dependența de droguri și jocuri de noroc. Cea mai puternică dependență a fost cea pentru droguri. Am văzut efectul și am constatat că există ceva plăcut. Mi se părea destul de «cool» să consumi și am zis că vreau să fac asta toată viața mea. Credeam că pot să controlez totul“, povestește Rafael.

Dezvăluie că a continuat să consume droguri și după ce a plecat în străinătate. „Am lucrat cinci ani în Geneva și am avut un salariu foarte bun, dar în spatele banilor era dependența de care doar câteva persoane știau. Nu credeam că sunt așa de rău dependent și nu știam că va fi așa de greu să renunț. Duceam o dublă viață. (…) Am vrut de multe ori să renunț, dar mi-am dat seama că sunt prins într-o capcană. Drogul mi-a controlat viața. Nu mai puteam să mă bucur de viață“, le-a povestit Rafael liceenilor gorjeni.

Rafael a scăpat doar după ce a conștientizat că are o problemă și a apelat la ajutorul unui centru de reabilitare. Acum, tânărul reprezintă organizația „Teen Challenge“ și își dedică timpul pentru reabilitarea consumatorilor de substanțe psihoactive.

„Am început să consumăm din curiozitate“

Andrei (21 ani) le-a povestit celor prezenți că a început să consume „iarbă“ din liceu, după care a ajuns să consume „cristal“.

„Din cauza certurilor cu ai mei și a bullyingului de la școlă, am încercat să găsesc fericirea în alte lucruri. (...) La un moment dat, mă aflam la un băiat acasă și am început să consumăm din curiozitate“, a povestit Andrei cum a început dependența sa.

A ajuns să fumeze „iarbă“ în fiecare zi, după care a consumat „cristal“. „Atunci a început decăderea mea, pentru că am început să consum tot mai des. Am ajuns și la facultate la Timișoara, dar nu am putut urma cursurile fiindcă nu mă puteam trezi să merg la cursuri“, a detaliat Andrei.

Acesta mărturisește că a avut stări depresive și că a fost la consiliere psihologică, dar nu a putut renunța la droguri, pe care cheltuia zilnic câteva sute de lei. În final, el a descoperit centrul de reabilitare care l-a ajutat să își învingă dependența.

Liceenii prezenți în sală au întrebat dacă este pedepsit consumul de droguri, iar comisarul Ionuț Pigui, din partea Poliției Gorj, le-a spus că deținerea drogurilor este considerată infracțiune, nu și consumul.