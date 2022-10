Dr. Tudor Ciuhodaru, plângere penală la DIICOT. Imaginea sa, asociată cu „medicamente minune”

Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru a depus o plângere la DIICOT, deoarece imaginea sa a fost asociată cu anumite „medicamente minune”, în cadrul unor reclame și articole apărute online.

Medicul a depus plângerea penală cu privire la infracțiunea de fals informatic la Parchetul General, structura DIICOT, după ce numele și imaginea sa au fost folosite în mod uzual, atribuindu-se și specialități pe care nu le deține, în vederea vânzării online a unor medicamente și produse medicale neavizate.

„Am luat la cunoștință despre apariția unor articole publicate pe diferite site-uri, cât și pe rețeaua de socializare Facebook, în care imaginea și numele meu erau asociate cu reclame și indicații medicale pentru tratarea unor boli cu anumite medicamente minune. Mai mult decât atât, apar reclame nu numai în limba română, cât și în limba rusă, profitând astfel de notorietatea pe care o am. Am fost numit chiar șeful Catedrei de chirurgie vasculară a creierului a Academiei de Științe Medicale din România”, spune Tudor Ciuhodaru.

Europarlamentarul ieșean spune că exercită profesia de medic primar în Medicina de Urgență din anul 2002 și susține că prin asocierea numelui și a imaginii cu informații false, a suferit un prejudiciu de imagine.

„Afirmațiile mincinoase formulate, transmise în mod repetat către opinia publică, conturează elemente ale unei campanii mincinoase, de denigrare și defăimare, prin care făptuitorul a urmărit cu intenție distrugerea imaginii și credibilității profesionale a subsemnatului”, se arată în plângerea penală formulată de Tudor Ciuhodaru.

Acesta susține că prin asocierea imaginii sale cu aceste tipuri de medicamente, publicul este determinat să le achiziționeze, iar prin aceasta se pune în pericol sănătatea publică, deoarece medicamentele nu sunt autorizate de către Ministerul Sănătății.

„Comercializarea unor medicamente neautorizate pe internet reprezintă un fenomen periculos și greu de controlat, care generează un risc ridicat pentru sănătatea publică”, mai transmite medicul ieșean Tudor Ciuhodaru.