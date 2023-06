Câți bani este dispusă Primăria Iași să cheltuie pentru noul stadion. Ar putea fi gata în patru ani

Stadionul ,,Emil Alexandrescu" din Iași ar putea deveni istorie în patru ani, susține primarul Mihai Chirica. Proiectul unei noi arene sportive capătă contur, iar municipalitatea este dispusă să scoată bani din buzunar.

În urmă cu o săptămână, a avut loc o întâlnire între primarul Mihai Chirica și firma care se ocupă de proiectare. Astfel, au fost puse la punct unele detalii importante, ce vizează proiectul noului stadion.

Când va avea Iașiul stadion nou?

Primarul Mihai Chirica susține că, dacă toate lucrurile merg așa cum trebuie, capitala Moldovei ar putea avea stadion nou în aproximativ patru ani de zile. Astfel, vechea arenă din Copou ar deveni istorie iar Politehnica Iași, echipa orașului, ar putea fi găzduită în arena ce trebuie să fie construită în zona Moara de Vânt.

,,Dorim cu toții ca acest proiect să devină realitate. Am avut o întâlnire cu proiectantul, care a contribuit și la stadioanele Giulești și Steaua. Astfel, au fost puse la punct câteva detalii importante. Dacă toate lucrurile vor merge bine, vom avea stadion nou la Iași în patru ani de zile. Regiunea de nord-est are nevoie de o astfel de investiție, este clar. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, înțelege foarte bine acest lucru. Astfel, am avut o vizită comună la Compania Națională de Investiții, pentru a vedea ce trebuie făcut", a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Primăria, dispusă să contribuie cu o sumă importantă

Conform municipalității, primăria este dispusă să contribuie cu 20% din valoarea investiției, însemnând aproximativ 20 de milioane de euro.

,,Primăria este dispusă să cofinanțeze acest proiect, cu 20% din valoarea lui, reprezentând aproximativ 20 de milioane de euro, prin contractarea unui credit care să nu afecteze prea mult celelalte proiecte în care suntem angrenați. Astfel, sperăm să obținem finanțare din partea Guvernului României, pentru că acest proiect este foarte important pentru regiunea Moldovei, unde nu există un stadion care să îndeplinească standardele europene", mai susține Mihai Chirica.

Conform proiectului, arhitectura noului stadion este realizată după coroana regelui Ferdinand. Totodată, acesta ar urma să fie amplasat în zona Moara de Vânt, unde vor mai fi realizate două proiecte importante: Spitalul Regional de Urgență și noua sală polivalentă.