Baldachinul Sfintei Parascheva, decorat de 20 ani de o familie din Bucureşti. Potrivirea florilor cu veșmintele, o minune

Alegerea florilor şi decorarea baldachinului pe care este aşezată racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu este deloc uşoară. O familie din Bucureşti se ocupă, de 20 de ani, voluntar, de această muncă.

De 20 ani, în luna octombrie, familia Buştei vine la Iaşi cu un camion de flori, după două-trei zile de muncă intensă. Pentru cei patru membri ai familiei, părinţii şi două fiice, drumul spre Iaşi în luna octombrie a devenit o tradiţie. De câțiva ani, alături de cei patru vine şi nepoata familiei Buştei, o fetiţă care poartă numele Sfintei Parascheva.

„Este o jertfă foarte mare pe care această familie o face. Dânşii mărturisesc că Sfânta nu rămâne datoare. De fiecare dată ei primesc ajutor şi în niciun caz nu sunt păgubiţi cu ceva în urma acestui dar pe care îl fac, aceste jertfe de natură materială. În primul rând este o jertfă de suflet. Ei o iubesc foarte mult pe Sf. Cuvioasă Parascheva şi nu a fost an în care să nu fie aici", afirmă preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Totul a pornit de la un vis

Motivul pentru care an de an familia Buştei vine la Iaşi este explicat chiar de Florentina, mama familiei Buştei. „Din dragoste şi din evlavie faţă de Sfânta Parascheva. Şi pentru binefacerile Sfintei!”

Femeia a povestit că în urmă cu câţiva ani a visat că cineva o sfătuia să se închine la Cuvioasa Parascheva. De atunci, Florentina alături de soţul ei au început să vină la Iaşi din ce în ce mai des. După câteva vizite în Capitala Moldovei, au stabilit amândoi că vor să îmbrace cu flori catafalcul pe care este aşezată racla Sfintei Parascheva.

„Și venind așa câteva luni, soțul meu a spus: «Când va fi ziua Sfintei, vreau să-i îmbrac baldachinul cu flori!». Și am zis bine, așa facem. Am fost foarte fericită, dar trebuie să recunosc că ideea a fost a soțului meu”.

Zile întregi de muncă și îndelungi dezbateri

Membrii familiei Buştei spun că timpul dedicat acestei activităţi ajunge undeva la trei zile. „La Bucureşti s-a muncit cam două zile, 12 ore pe zi, circa 10 oameni. Iar aici 10-12 ore, cred că sunt 18-20 de persoane. Opt sunt profesionişti, sunt de meserie, şi voluntari suntem toţi. Şi la Bucureşti, şi şoferii care vin cu florile, şi toţi cei care lucrează aici, toţi o fac cu drag şi cu dragoste pentru Sfânta”.

Minunea culorilor

În ceea ce priveşte alegerea florilor care decorează baldachinul, se întâmplă ca de fiecare dată culoarea acestora să fie aceeaşi cu veşmintele special create pentru a fi puse pe moaştele Sf. Parascheva de hramul acesteia. Coincidenţa a fost remarcată atât de clerici, cât şi de laici. Cei din familia Buştei spun că niciodată nu discută cu preoţii despre culorile florilor alese pentru împodobirea baldachinului.

„Vedeți florile albe? Pe alb am decis anul acesta să mergem. O culoare de liniște și de pace. Am ales mai multe tipuri de crizantemă, trandafiri și crini. Și-am gândit să existe și un strop de albastru de la florile acestea delicate, delphinium albastru, care să puncteze din loc în loc și care se integrează perfect. Am dat comanda de flori luni la ora 7.00 dimineața”, mărturisește Ion Buștei.