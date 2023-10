Cu ce speranțe vin credincioșii la moaștele Sfintei Parascheva. Mărturia unei femei din Vaslui

În ultimele zile, curtea Catedralei Mitropolitane din Iași s-a umplut de credincioși sosiți în toate zonele țării. Astfel, celebrele autocare au început deja să își facă apariția în oraș, chiar dacă Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva nu a început oficial.

Printre sutele de persoane care se închină în aceste zile la racla Sfintei Parascheva se numără, de cele mai multe ori, persoane din Iași sau din județele mai apropiate ale țării, care vor să evite aglomerația ce va avea loc zilele următoare.

De ce vin credincioșii cu aproape două săptămâni mai devreme

Printre sutele de persoane aflate în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași se afla și o femeie din Vaslui, în vârstă de 63 de ani, care vine, an de an, pentru a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Maria Paveliuc a povestit care sunt motivele pentru care alege să vină atât de devreme la Iași dar și care sunt rugăciunile pe care le adresează ocrotitoarei Iașiului.

,,Vin de zeci de ani la Iași, înainte de ziua Sfintei Parascheva. Eu sunt din Vaslui, deci stau destul de aproape și prefer să las locul meu cuiva care vine de mai departe. Este mai puțină aglomerație acum, astăzi am stat cam jumătate de oră la rând până am ajuns la racla Sfintei Parascheva. Cu siguranță, atmosfera este mult mai frumoasă chiar de ziua ei, dar mă simt cu sufletul împăcat când știu că las locul meu cuiva venit din celalalt capăt al țării", ne-a povestit Maria Paveliuc.

Cu ce gânduri vin creștinii la racla Sfintei Parascheva

Femeia în vârstă de 63 de ani ne-a dezvăluit și câteva dintre rugăciunile pe care i le adresează Sfintei Parascheva dar și câteva dintre momentele în care a simțit, pe propria piele, puterea ajutorului divin.

,,Toți oamenii care vin aici se roagă pentru sănătate. Pentru sănătatea lor, pentru sănătatea celor apropiați. Tot de asta vin și eu la Sfântă, să mă rog pentru mine, pentru copii și pentru nepoți. Simt că Sfânta Parascheva mă ascultă și mă ajută. Am avut și o cumpănă pe care am trecut-o, zic eu și cred asta, cu ajutorul ei. Înainte de o operație grea, la inimă, am venit să mă rog la Mitropolie, la Sfânta Parascheva și am plecat de aici mult mai plină de încredere, eram conștientă că totul va fi bine și nu mi-a mai fost frică de acea intervenție. Chiar și familia a observat că nu mai eram speriată, simțeam că cineva are grijă de mine, că toate lucrurile vor merge bine", a mai spus Maria Paveliuc.

Iașiul devine capitala credinței

În fiecare an, în luna octombrie, Iașiul devine un important centru pentru credincioșii din România și nu numai. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva este unul dintre cele mai mari din estul Europei și atrage sute de mii de persoane, care așteaptă ore în șir la coadă pentru a ajuns la racla în care se află Sfânta Parascheva.

În acest moment, la Catedrala Mitropolitană din Iași pregătirile au intrat în linie dreaptă, fiind puse la punct ultimile detalii înainte de începerea oficială a Hramului.