Accident grav provocat de un șofer care a fost înțepat în ureche de o insectă

Un autoturism a ieşit în decor, duminică, în pădurea din localitatea Domniţa din judeţul Iaşi, fiind patru victime conştiente, stabile hemodinamic, a anunţat Diana Cimpoeşu, şefa UPU-SMURD Iaşi, relatează ziare.com.

Conform sursei citate, şoferul a pierdut controlul volanului după ce a fost înţepat de o insectă în ureche.

Cele patru victime, trei adulţi şi un copil, conştiente, stabile hemodinamic, au fost evaluate la scurt timp de un echipaj de prim ajutor, care a şi preluat una dintre victime.

Cei trei adulţi au fost trimişi în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului „Sf. Spiridon” Iaşi. Unul are o plagă contuză la gamba stângă, altul are plăgi înţepate de insecte în ureche şi scalp şi un traumatism toracic, iar altul are contuzii la hemitorace, genunchi şi mană, mai precizează sursa citată.