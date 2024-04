Fost șef ISU, mesaje obscene pe Facebook: „Vreți să știți câți centimetri are... mea? V-aș lăsa să o simțiți și să o măsurați“

Viorel Demean, fost comandant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara timp de 13 ani, s-a dezlănțuit în mesaje jignitoare pe Facebook la adresa șefei unei instituții publice, dar și a altor politicieni.

Viorel Demean, fostul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, și-a uimit urmăritorii de pe rețelele de socializare cu un șir de mesaje injurioase.

În cel mai recent dintre ele, acesta a jignit-o pe Aura Lasconi, șefa Serviciului de Gospodărire Apele Române – Hunedoara.

„No uite și la doamna Aura ce i sa zburlit l.....u și vrea să facă pe CUCOȘUL cu mine. Nu am timp să mă rog de dvs anunț alți plătiți și mai experți ca mine. Face pe PROASTA ca nu înțelege ce i- am cerut și ma plimbă prin furtuni prin tot județul La pantof port 42 vreți să știți și câți cm are .....mea? Dacă ați fi mai tânără v-as lasa să o simțiți și să o masurati. No lasă că vă aleargă cei de la D N A ca să nu mai aveti timp de coafor, de fb și de Campanie Electorală”, a scris Viorel Demean, pe pagina sa de Facebook.

Jurnaliștii Adevărul au încercat să îl contacteze, atât telefonic, cât și prin mesageria on-line, pe fostul șef al ISU Hunedoara, pentru a oferi un punct de vedere cu privire la mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, însă până în prezent acesta nu a răspuns.

Contactată de Adevărul, Aura Lasconi s-a declarat șocată de exprimarea fostului șef al ISU Hunedoara și a precizat că, fiind în concediu în această perioadă, a aflat de la colegii ei despre petiția lui Viorel Demean.

„Este degradant modul dumneavoastră de adresare unei doamne, unei femei. Dupa cum vedeți, răspunsul nu este semnat de mine, eu sunt în concediu. Datele solicitate de colegii mei sunt necesare pentru a putea da un răspuns petentului. Îmi pare rău că după atația ani de buna colaborare instituțională mă puteți face ca la ușa cortului. Nu mă mir însă, când văd că sunteți adept AUR. Acest limbaj le este caracteristic. Nu ar avea ce interveni politica în instituțiile publice”, i-a transmis Aura Lasconi lui Viorel Demean.

În urmă cu câteva zile, Viorel Demean a avut un mesaj injurios și despre Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.

Fostul șef ISU a publicat o convorbire privată cu șeful CJ, în care i-a transmis acestuia mesajul: „Am bun simț și caracter, dar nu pentru curve. Curvelor doar le f...”.

S-a împușcat în piept după ce a fost trecut în rezervă

Viorel Demean s-a aflat la comanda Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara timp de 13 ani, din 2009 până la sfârșitul lunii noiembrie 2022, când a fost trecut în rezervă, la vârsta de 47 de ani.

Avea 34 de ani când a devenit inspector şef, în urma unui concurs susţinut la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Înainte de a prelua comanda Inspectoratului, el a deţinut, din anul 2007, funcţia de şef al Biroului de Resurse Umane, la ISU Hunedoara.

În decembrie 2022, la câteva săptămâni după pensionare, fostul șef al ISU Hunedoara a fost protagonistul unui inccident cu totul neobișnuit. S-a împușcat în piept cu o armă pe care o deținea legal, fiind rănit grav, în zona plămânului. Soția acestuia a sunat atunci la 112, după ce l-a găsit în stare gravă, iar medicii au reușit să îi salveze viața.

„În jurul orei 10:30, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a fost sesizat prin apelul de urgență 112, de către o femeie cu privire la faptul că soțul acestuia s-ar fi împușcat accidental cu pistolul pe care îl deține legal, în piept, mai precis în zona toracelui, în timp ce se afla la locuința acestuia, din Deva. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical în stare stabilă și transportat la Spitalul Municipal Deva, pentru acordarea îngrijirilor medicale”, informa, în 21 decembrie 2022, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.

La spital a fost diagnosticat cu plagă împușcată în hemitorace stâng, în zona umărului, nu spre inimă, iar glonțul a ieșit prin spate, fiind afectat doar plămânul. Viorel Demean a fost transferat atunci la o clinică din Timișoara, unde a fost supus unor intervenții chirurgicale, iar cu timpul starea sa de sănătate s-a ameliorat.

Explicațiile fostului șef al ISU Hunedoara

Recent, Viorel Demean a revenit în atenția publicului, după mai multe mesaje publicate pe pagina sa de Facebook.

Unele, injurioase, vizau jurnaliști și politicieni din Hunedoara. Viorel Demean se declară simpatizant AUR și le-a oferit câteva explicații urmăritorilor săi de pe pagina de Facebook, cu privire la postările sale.

Iată unul dintre mesaje, în forma în care a fost publicat pe Facebook, fără corecturi gramaticale sau ortografice.



„Mă întreabă foarte mulți în privat, cum de am devenit așa vizibil pe fb și înainte nu eram, răspunsul este următorul și cât se poate de sincer: Am fost 13 ani inspector șef ISU Hunedoara, am avut un telefon cu taste și chiar dacă aveam un altul, nu puteam să spun lucrurilor pe nume așa cum sunt eu să spun lucrurilor pe nume chiar dacă poate pierd din acest motiv, dar mai bine spui direct decât să vorbesti omul pe la spate si în fată să îi râzi ( mi se ridica avizul la informații clasificate de către colegii mei de la 2 și 15 ) și atunci pentru lucruri mărunte numa să fiu pe FB nu mă oboseam. Sper că am reușit să lămuresc și acest lucru. Cu respect. Col (rez) Demean Viorel”