Povestea tulburătoare a unei dependente de droguri devenite paramedic în Scoția: „Palpitații, AVC, tentative de suicid”

Calvarul Ralucăi a început la vârsta de 14 ani, intrase la liceu și cunoscuse un anturaj nou. Prima dată a încercat substanțe halucinogene din curiozitate, apoi din plăcere și, într-un timp scurt, a devenit dependentă de ele.

„Am început să consum substanțe psihoactive la vârsta de 14 ani, chiar atunci când au apărut primele magazine de etnobotanice în Galați. Intrasem la liceu și aveam un anturaj mai deocheat cum se spune, colegi cu bani, dar și cu mai puțini banii, cum eram eu. Prima dată am încercat să consum din curiozitate, apoi din plăcere și în scurt timp am ajuns la dependență. Am căzut în acea plasă din care nu mai poți ieși”, povestește Raluca.

Palpitații, AVC și tentative de suicid

Raluca povestește că drogurile au continuat să-i facă viața un chin. Ajunsese să consume zilnic șapte grame de substanțe. Corpul ei devenise dependent și nu se mai putea controla. A abandonat școala și devenise foarte irascibilă atunci când nu consuma.

„Momentul de plăcere este că ai foarte multă energie, dar după ce trece efectul ești nervos, apare acel sevraj și îți dorești tot mai mult. Ajungi să cauți mereu, să vinzi lucruri de prin casă. Eu am ajuns în acel stadiu. (...) Stăteam în pat și aveam mișcări involuntare ale corpului, în perioada sevrajului. Aveam niște pierderi de memorie, pe care le am și în momentul de față. Adică rămân blocată pe stradă și nu știu unde vreau să merg. Am niște sechele destul de grave. Tot de la sevraj îmi pocneau vasele de sânge de pe picioare de la contracții și tremuram foarte tare. Nu la toți este la fel sevrajul. Am ajuns de multe ori la spital. Aveam palpitații, am avut și un accident vascular”, spune tânăra.

Anii de consum de stupefiante i-au afectat serios sănătatea, viața și familia. Dintr-o sportivă de performanță (baschet și arte marțiale), abia mai reușea să se țină pe picioare.

„Eu, de exemplu, nu mai puteam vorbi, nu îmi mai găseam cuvintele. Slăbisem foarte mult, aveam 35 de kilograme și am 1.84 înălțime. Nu mai puteam face deloc sport. Am început să am probleme mari cu rinichii pentru că nu mă hidratam cum trebuie. Nu mă puteam ridica de pe fotoliu câte 5-7 ore. La mine au fost efecte drastice. Am avut și trei episoade de suicid, pentru care am ajuns la spital”, este calvarul prin care a trecut fosta consumatoare.

Fetița de 12 ani, colacul de salvare

Colacul ei de salvare a fost fetița ei. Astfel, Raluca a găsit putea să spună NU și să lupte cu dependența de droguri. Nu i-a fost deloc ușor, însă știa că trebuie să lupte pentru copilul ei.

„Stăteam cu fetița mea la televizor și am avut niște mișcări involuntare ale corpului, din cauza drogurilor. Mi-a fost foarte teamă atunci și am realizat că aș putea să o pierd. În acel moment, am luat decizia să nu mai consum. Părinții mei au decedat când aveam o vârstă foarte fragedă și am luat, din păcate, drumul anturajului. Mi-am zis atunci că fetița mea nu va face asta, deoarece voi fi mereu lângă ea. La mine a fost anturajul de vină, nu trauma pierderii părinților. Oricât l-ai educa pe copil, dacă nu vorbești și nu comunici cu el, se produce o ruptură. Dacă tu nu ai timp de el, are timp anturajul... De aceea este foarte important sprijinul familiei”, mărturisește Raluca.

Medicul i-a devenit soț

După ce a fost de mai multe ori internată în spitalele din România, însă fără succes, Raluca a decis să meargă să se trateze într-o clinică privată specializată din Scoția. Medicul care a ajutat-o să scape de dependența de droguri i-a devenit ulterior soț.

„Mi-am anunțat rudele că sunt dependentă, ca să nu se sperie că nu le mai răspund la telefon. Mi-am schimbat numărul de telefon. Nu trebuia să mai am legături cu exteriorul. Am stat internată inițial în București, la Spitalul Obregia. Ulterior, am ajuns la clinică privată, unde am stat o lună jumătate. În momentul de față, nu mai consum de trei ani droguri. Sunt sub un tratament de detoxifiere, pe care cu greu l-am primit. Din păcate, noi nu avem medici în țară specializați în droguri”, spune tânăra.

Din victimă, în salvator

Cu o voință de fier, Raluca și-a continuat studiile, iar în prezent este paramedic, în Scoția. „De un an lucrez în Scoția ca paramedic, pe motocicletă. Este superb, colegii sunt superbi. Acolo mi s-a oferit a doua șansă de a mă reintegra în viața de zi cu zi. Nu a trebuit să ascund că am fost consumatoare. Așa am luat și decizia să vorbesc, să povestesc și altora”, își încheie povestea Raluca.

Tânăra revine deseori România pentru a vorbi tinerilor despre pericolul consumului de droguri, dar și pentru a ajuta la înființarea unui spital pentru tratarea dependenţelor.