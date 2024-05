Poezie în cană. Absolventa de Litere care a deschis o cafenea cu cuvinte

Alina și-a dorit o cafenea ieșită din tipare și a reușit: clienții se bucură de cafea și de dulciuri imprimate cu citate și mesaje inspiraționale sau amuzante, își descarcă sufletul după o zi grea și primesc o îmbrățișare ca să uite orice supărare.

Alina Gabriela Sbraci (41 de ani) a absolvit Facultatea de Litere din Galați, are un master în Marketing și Comunicare în Afaceri, iar timp de aproape zece ani a lucrat într-o multinațională, unde se ocupa de zona de reclamații, rezilieri de contracte și alte documente.

Visul ei a fost să devină psiholog, dar părinții nu au avut resursele financiare pentru a acoperi cheltuielile de școlarizare, astfel că s-a reorientat. „Mi-a plăcut dintotdeauna să lucrez cu oamenii. Am făcut masterul pentru că am dorit să fac și ceva altfel, dar în ideea să am și ceva al meu“, a povestit Alina pentru „Weekend Adevărul“.

Simțea că se plafonează la job și a vrut să facă o schimbare, fără să știe neapărat ce vrea. Șansa ei a fost un curs gratuit de antreprenoriat, iar în partea practică a acestuia a venit cu un plan de afaceri.

„Nu m-am gândit să mă înscriu în concurs. Mi-am spus atunci că îmi place cafeaua și m-am gândit «ce ar fi să îmi fac un business pe zona asta?»“, își amintește antreprenoarea primii săi pași în lumea afacerilor.

Și-a văzut astfel visul transformat în realitate printr-un proiect Start Up Plus, prin care a primit 38.000 de euro nerambursabili din fonduri europene. Drumul ei nu a fost lipsit de peripeții.

Și-a deschis cafeneaua cu doar câteva săptămâni înainte de izbucnirea pandemiei, iar restricțiile de circulație au căzut ca un trăsnet asupra micii ei afaceri. Nu a clacat însă. Și-a folosit creativitatea, a muncit mult și s-a menținut pe linia de plutire, în special cu livrări la domiciliu.

Cafea cu gust de Eminescu și Grigore Vieru

Cafeneaua Alinei este altceva decât ce există pe piață la ora actuală. Ce face cu adevărat diferența este imprimarea cafelei, pe care orice client o poate cere. „Imprimarea se face pe spumă cu cerneală comestibilă, care este, de fapt, colorant alimentar“, explică Alina.

Acest lucru se face cu un aparat special, ce permite imprimarea de logouri, citate și mesaje inspiraționale sau amuzante pe cafea sau cappuccino. Procedura de imprimare este simplă: se încarcă în aparat poza dorită pentru imprimare, iar apoi fotografia se poate redimensiona, pentru a arăta exact așa cum dorește clientul.

Cerneala comestibilă permite printarea și diferitor modele ca ornament. Așa cum etichetele volumetrice au la bază sistemul 3D pentru efect de lupă, la etichetarea anumitor produse, la fel si imprimanta de cafea poate imprima direct fața unei persoane sau un anumit text în cafea, dar şi pe dulciuri.

Recent, Alina a participat la un eveniment cultural la Centrul Cultural „Dunărea de Jos“ din Galați, unde a servit cafea imprimată cu citate din Mihai Eminescu, Grigore Vieru și alți poeți.

Cel care a venit cu ideea cafelei imprimate a fost soțul Alinei, care i-a propus să încerce și altceva, iar aceasta s-a dovedit un real succes la clienți, mai ales că prețul este modic, imprimarea unei cafele fiind doar 5 lei.

Partea frumoasă este că orice doritor se poate bucura de dulciuri imprimate nu numai în cafeneaua Alinei, ci și la orice alt eveniment unde dorește (onomastici, Crăciun, Paște), pe bază de comandă.

Una dintre cele mai bune arome din lume

Alina folosește în cafeneaua ei doar cafea din Etiopia, una dintre cele mai bune din lume. Ne povestește că Etiopia este locul de origine al plantei de cafea, fiind în prezent ultima sursă de origine genetică a acesteia.

În țara din Cornul Africii se cultivă în prezent peste 10.000 de varietăți, Etiopia ocupând locul cinci în lume la producția de cafea, în condițiile în care acoperă 5% din producția mondială. Cafeaua din Etiopia iese în evidență printr-un gust fructat, floral, cu o aciditate ridicată și robustețe mică spre medie.

Este considerată printre cele mai bune din lume, lucru care se datorează în mare parte altitudinii mari la care crește, dar și metodei de producție. Principalele regiuni din Etiopia în care se produce cafea sunt Harar, Sidamo și Limu.

Nașterea unei comunități

Un alt lucru remarcabil este că antreprenoarea a reușit să creeze o adevărată comunitate în jurul micuței sale cafenele. Mai întâi, clienții au venit ca să bea repede o cafea, dar au fost surprinși de atmosfera plăcută, aproape familiară a locului, și au revenit.

Apoi s-au strâns în mici grupuri, de 2-3 persoane, iar acum mulți dintre ei s-au obișnuit să vină zilnic. A devenit o rutină, una plăcută, o evadare din cotidianul stresant al zilei, dar și un mod de a se încărca cu energie, gânduri și emoții pozitive.

„Oamenii au tendința să se deschidă și eu îi ascult. De asta am vrut să mă fac psiholog. Prin modul meu de a fi îi ajut cu ceva, undeva, nu se știe niciodată“, povestește Alina ce îi face pe clienții săi să se întoarcă mereu.

Visul ei este să mute cafeneaua într-un spațiu mai mare și să aibă și propria ei prăjitorie de cafea prin accesarea altor fonduri europene, pentru a permite comunității să se dezvolte, dar și ca românii să afle într-un număr cât mai mare de cafeaua imprimată.

Sfatul ei pentru cei care vor să își deschidă propria afacere este să nu renunțe niciodată la visul lor, indiferent cât de greu le-ar fi, iar dacă vor cu adevărat, vor reuși.

„Familia m-a ajutat enorm. Am lucrat singură în cafenea, chiar și 12 ore pe zi, până când am reușit să angajez o colegă“, își amintește tânăra.

Își dorește un singur lucru: fiecare client să plece cu zâmbetul pe față. „Face diferența, deși nu pare. Dacă oamenii te văd zâmbind pe stradă, cred că ești ciudat. Cu clienții de care sunt mai apropiată, mă îmbrățișez. Este o senzație de bine cu care pleacă din cafenea și asta contează la începutul unei zile sau poate la finalul ei“, conchide Alina.