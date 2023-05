Comuna în care primarul este și pompier. „Când se întâmplă să fie foc, e bine să-l suni pe primar”

Primar și pompier voluntar. Este vorba de Florin Virgil Doca, primarul comunei Valea Mărului (Galați), care de zeci ani intervine împreună cu echipa de pompieri la stingerea incendiilor din localitate și din împrejurimi.

În urmă cu zeci ani, primarul comunei Valea Mărului (Galați) a cumpărat autospecială de pompieri. Decizia a venit după ce o casă din localitate a ars complet, întrucât pompierii veniţi de la cea mai apropiată unitate, din Tecuci, au ajuns după 50 de minute. De atunci mașina de pompieri a intervenit la stingerea a peste 100 de incendii.

Când se întâmplă să fie foc, e bine să-l suni pe primar!

Ultima intervenție a fost în urmă cu o zi. Alerta de foc a fost primită la ora 19. 57 și la ora 20 și 9 minute echipa de voluntari era deja la locul incendiului.

„Atunci când se întâmplă să fie foc, e bine să-l suni pe primar! Așa trebuie făcut! Indiferent că e mijlocul zilei, sau crucea nopții! Dă telefonul primarului sună ocupat continuu, nu vă supărați, nu intrați în panică mai mult decât trebuie să se întâmple, înseamnă că deja a primit apel de foc! Nu poate să vă răspundă, în acel moment pentru că alertează echipa de VOLUNTARI, cere sprijin de la Tecuci, Cudalbi, răspunde la ISU, dă și primește informații etc. Alerta de foc a fost primită la ora 19,57 și la ora 20 și 9 minute eram la foc! Între timp alertasem oamenii de acasă, și vorbisem cu celelalte echipaje! Au fost 4 echipaje de pompieri! Mulțumesc oamenilor care au fost acolo și au dat sprijin, nu au fost victime, pagubele au fost puține față de ceea ce se putea întâmpla”, susține primarul Florin Virgil Doca.

Primarul Florin Virgil Doca povestește că merge la aproape toate incendiile.

„Doar să fiu plecat din localitate sau să fiu bolnav. Altfel, mă îmbrac la orice oră și plec să sting incendiile împreună cu viceprimarul și echipa de voluntari de la Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgență. Sunt oameni care fac voluntariat, nu sunt plătiți de ISU. În momentul în care se dă alarma, sun de urgență voluntarii și se formează echipa”, spune primarul.

„Ora 18.44, sună telefonul! Primim alarmă de foc! În timp ce soția îmi pregătește hainele, alarmez în ordine echipa de intervenție! Peste trei minute sunt la primărie! Pornesc mașina de pompieri..Sosesc pe rând băieții! Echiparea și la drum! De fiecare dată când merg la foc, mă gândesc că sirena sună atât de neliniștitor ( culmea pentru cei care nu au foc) și atât de bine pentru cei care sunt în nevoie. La ora 18.55 suntem la foc! Analizăm rapid situația, cauza incendiului, scurt circuit la instalația electrică, nu sunt victime, animalele au fost evacuate, întindem furtunele, pompele urlă, apa izolează focul oprind extinderea spre alte acareturi!”, povestește primarul o altă intervenție, pe Facebook.

Teoretic, în cadrul Serviciului de Voluntariat pentru Situații de Urgență sunt 36 de persoane, din care 5-6 oameni participă activ la incendii. „Sunt trei șoferi. Dacă din cei trei șoferi se întâmplă să nu fie niciunul prezent în localitate, atunci mă urc eu la volanul mașinii și merg la stingerea incendiului”, spune primarul Doca.

Primarul ne-a dezvăluit că, în scurt timp, comuna Valea Mărului va fi a doua localitate din județul Galați care va avea Serviciu de Voluntariat pentru Situații de Urgență avizat de ISU. Ca să fii avizat trebuie să îndeplinești anumite condiții și să ai dotările necesare.

„Încercăm să ajungem cât mai repede la locul incendiului. Ultima dată am ajuns în 11 minute, iar legea spune că timpul este de 20 de minute. Tecuciul este sub lege, deoarece nu are cum să ajungă la un incendiu la mine în localitate în 20 de minute. De aceea, este foarte important și insist pe ideea a înființa la nivelul localităților Cudalbi, Costache Negri și Valea Mărului un Departament pentru Situații de Urgență, unde să fie permanență trei oameni care să fie plătiți. Și ulterior să fie ajutați de echipele de la Serviciul de Voluntariat”, a încheiat primarul comunei Valea Mărului.