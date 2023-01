Prefectul de Vrancea, imprudență la volan: s-a filmat vorbind la telefon și fără centură de siguranță. „O să plătesc amenda“ VIDEO

Nicușor Halici s-a aflat duminică dimineață într-o inspecție pe drumurile județene, acesta fiind nemulțumit că firmele care au contractat servicii de deszăpezire pe drumurile judeţene nu şi-au respectat angajamentele.

Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a comis duminică o imprudență copilărească. Plecat într-o inspecție pe drumurile județene să vadă cum merge acțiunea de deszăpezire, mai ales că Vrancea se află în stare de alertă, a considerat că trebuie să posteze pe Facebook un filmuleț în care vorbește despre ce anume l-a nemulțumit în legătură cu deszăpezirea.

El a trecut însă peste un aspect destul de important atunci când s-a filmat, și anume că nu avea centura de siguranță prinsă și, la un moment dat, vorbește și la un telefon mobil în timp ce șofează.

El riscă acum să fie sancționat pentru mai multe abateri.

“Potrivit Art. 36 din OUG 195/2002, (1) Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament. (3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip mâini libere. Contravenția nepurtării centurii de siguranță face parte din clasa I de sancțiuni a Codului Rutier. Astfel, pentru nepurtarea centurii -2-3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare iar în cazul folosirii telefonului mobil la volan, cu 6-8 puncte amendă (870-1160 lei) și 4 puncte de penalizare”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea.

Prefectul Halici și-a asumat vina și a spus că o să plătească amenda.

“Eu plătesc amenda, pentru că umblu pe drumurile județene ca să verific ce-au făcut cei din birouri de la CJ, drumurile naționale sunt practicabile, cele județene nu, au ieșit primarii să le deszăpezească. Dacă asta e cea mai mare problemă, că am băgat telefonul la încărcat și am circulat fără centură, să fiu amendat, din păcate nu am decât un singur șofer și mai trebuie și el să se odihnească”, a declarat prefectul Nicușor Halici pentru Realitatea de Vrancea.

Prefectul de Vrancea a declarat sâmbătă că în peste 85% din sectoarele de drum judeţean nu a existat activitate de deszăpezire.

"Toată noaptea am fost pe raza judeţului şi, dacă pe drumurile naţionale, cu aceeaşi oameni, cu aceleaşi tipuri de echipamente, s-a intervenit până în jurul orei 06,00 dimineaţa şi după aceea de la 07,00, cât au reuşit să se dezgheţe şi să se dezmorţească puţin, pentru că nu lucrează în schimburi, aceşti operatori pe maşini au început din nou deszăpezirea, pe drumurile judeţene nu a existat activitate în peste 85% - 90% cred din sectoarele de drum. Dacă pe zona de sud poate nu se putea interveni pe multe dintre sectoare şi e de înţeles, am închis inclusiv drumuri naţionale, pentru că, indiferent de intervenţie, la o oră se bloca automat, în zona de munte, de la Focşani oriunde am vorbi, că ne ducem spre Gura Caliţei, spre zona montană din Nereju, Tulnici şi Soveja, acolo nu s-a intervenit, repet, nefiind niciun viscol. Nici măcar nu adia vântul, cel puţin la orele unu dimineaţa, când am ajuns eu în zona respectivă. Şi nu au intrat deloc pe parcursul zilei de ieri. Astăzi (sâmbătă - n. r.) au început, timid, să intre. S-a ajuns ca anumiţi primari din aceste zone care au sectoare de drum judeţean să facă ei ceea ce trebuiau să facă cei care au semnat nişte angajamente, nişte contracte de prestări servicii", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Nicuşor Halici.