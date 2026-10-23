Un cutremur cu magnitudinea 7 a lovit regiunea autonomă Tibet din China, provocând moartea a cel puțin 16 persoane și rănirea altor 32. Seismul s-a produs joi seară, iar peste 300 de locuințe s-au prăbușit. Echipele de salvare continuă intervențiile, în timp ce autoritățile evaluează amploarea pagubelor.

Un cutremur cu magnitudinea 7 a lovit regiunea autonomă Tibet din China. Foto: Shutterstock

Seismul s-a produs joi, la ora 22:33, și a afectat o zonă muntoasă din Tibet. Epicentrul a fost localizat în cantonul Maru, din districtul Baqen, la aproximativ 190 de kilometri est-nord-est de orașul Nagqu și la 390 de kilometri nord-est de Lhasa, capitala regiunii.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin 16 persoane decedate și 32 de răniți. Peste 300 de case s-au prăbușit în urma cutremurului, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili dimensiunea totală a pagubelor, notează The Guardian.

Seismul a fost resimțit puternic inclusiv în sediul administrației cantonale, unde au apărut fisuri în pereți, potrivit informațiilor prezentate de oficialii locali.

Cutremurul a provocat și perturbări ale alimentării cu energie electrică și ale serviciilor de telecomunicații în centrul districtului.

Autoritățile au trimis personal în zona afectată pentru coordonarea intervențiilor și au început verificările în satele din împrejurimi. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, iar bilanțul victimelor ar putea fi actualizat pe măsură ce echipele ajung în toate localitățile afectate.

Tibetul este o regiune în care se produc frecvent cutremure, pe fondul activității tectonice intense din zona Himalayei.

În ianuarie 2025, un seism cu magnitudinea 6,8 a lovit cantonul Tingri, în apropierea graniței dintre China și Nepal. Atunci, cel puțin 126 de persoane și-au pierdut viața.

Noul cutremur readuce în atenție vulnerabilitatea comunităților din această regiune muntoasă, unde accesul dificil în anumite zone poate îngreuna intervențiile echipelor de salvare.