Târgul de Crăciun din Craiova urcă în topul Europei. Anul acesta a ieșit pe locul 2 VIDEO

România se poate mândri că are unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Dacă anul trecut, Craiova a fost pe podium pe locul 3, anul acesta a mai urcat o treaptă cu povestea Crăiasa Zăpezilor.

Târgul de Crăciun din municipiul Craiova este pe locul al doilea în topul celor mai frumoase târguri organizate în Europa, clasament realizat de site-ul specializat europeanbestdestinations.com şi prezentat joi, 7 decembrie 2023, ora 17.00 (ora României).

Potrivit clasamentului, primul loc a fost adjudecat de Budapesta (capitala Ungariei), cel de-al doilea de municipiul Craiova din România, iar pe locul al treilea s-a clasat orașul Mets din Franța.

Dacă anul trecut Viena, capitala Austriei, a ocupat locul 4, în 2023 renumitul târg austriac a coborât pe locul 14.

„Le mulțumesc tuturor celor care au votat și anul acesta Craiova pentru a deveni una dintre cele mai frumoase destinații de Crăciun. Ne-am uitat pe fotografii, știam că stăm și anul acesta bine. Abia așteptăm să ni se comunice câți votanți a avut Craiova din România și câți din străinătate având în vedere că anul acesta acest site specializat a avut un record de accesări și distribuiri. Este un pariu pe care l-am câștigat. L-am făcut în urmă cu trei ani când am spus că și orașul Craiova poate să devină o destinație turistică, deși nu are munte și nu are mare“, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Locul 4 a fost obțimut de Poznan (Polonia), locul 5 - Montbeliard (Franţa), locul 6 - Riga (Letonia), locul 7 - Govone & Asti (Italia), locul 8 - Birmingham (Regatul Unit), locul 9 - Madeira (Portugalia) și locul 10 - Valkenburg (Olanda)

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în patru zone din municipiu - Centrul Vechi, Piaţa William Shakespeare, zona Doljana şi Piața Mihai Viteazul, acolo unde vizitatorii o pot întâlni pe Crăiasa Zăpezii, se pot urca în cea mai mare roată panoramică din România sau îşi pot face poze la căsuțele unicat, magic pictate de artişti plastici.