Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, cere arest la domiciliu pentru a studia: „Vreau să dau la facultate”

Tribunalul Constanța judecă, marți, 27 februarie 2024, contestația lui Vlad Pascu, tânărul care a condus drogat în Mangalia și a ucis doi adolescenți. Acesta vrea în arest la domiciliu pentru a putea studia pentru facultate.

Contestația lui Vlad Pascu vine după ce, nu mai departe de săptămâna trecută, pe 22 februarie 2024, Tribunalul a decis ca tânărul să rămână în stare de arest preventiv, respingând o contestație a acestuia împotriva unei alte decizii a Judecătoriei Mangalia, de la începutul lunii februarie.

„Cunosc invinovățirile care mi se aduc și regret faptele”

„Regret toate faptele. Cunosc învinovățirile care mi se aduc și regret faptele. Vreau să subliniez că nu am avut vizibilitate și timp de reacție pentru a putea preveni. Deși s-a speculat că am văzut, că a fost cu intenție, nu a fost cu intenție. Eu veneam din Vamă. Nu scuză că m-am urcat sub influența altor substanțe la volan. Știu că o să fie o pedeapsă cu executare pe baza Legii Anastasia. Eu doar încercăm să ajung spre cazare, nu am luat niciodată în calcul ideea că s-ar fi petrecut o asemenea tragedie pe Drumul Național. Nu mă așteptăm să fie pietoni. Am cerut această schimbare din arest preventiv în arest la domiciliu pentru a putea să-mi pregătesc studiile, vreau să dau la facultate. În arest preventiv nu se pot face studii. Nu ai dreptul la educație, sunt doar câteva activități”, a spus Vlad Pascu în sala de judecată.

Avocații lui Vlad Pascu au încercat să explice judecătorilor din jurisprudența CEDO și CCR, care statuează că arestul la domiciliu este și el o privare de libertate. Mai arată avocații lui Vlad că schimbarea măsurii ar trebui luată în calcul de instanță întrucât „Avem un tânăr judecat pentru ucidere din culpă, nu pentru omor”.

Prin aceeași decizie atacată acum la Tribunal, Judecătoria Mangalia a respins cererile formulate de avocații apărării de revocare a măsurii arestării preventive și înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă.

Oricare va fi decizia Tribunalului Constanța ea va fi definitivă.

Matei Vlad Pascu este suspectat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Părinții victimelor lui Vlad Pascu, consternați. Judecătoarea a întrebat la proces dacă unul din tinerii morți este în sală

Primul termen, pe fond, al cumplitului accident rutier produs la 19 august 2023 s-a judecat joi, 22 februarie 2024, pe rolul Judecătoriei Mangalia. Toate părțile implicate au fost chemate în fața magistraților. Vlad Pascu nu s-a prezentat însă la instanță, el fiind audiat prin videoconferință.

Judecătoarea l-a întrebat pe tatăl tânărului mort în accident dacă fiul său e în sală, potrivit Digi24. Părintele a izbucnit în lacrimi pe treptele judecătoriei. Iată ce a mărturisit bărbatul ulterior:

- Judecătoria Mangalia nu este... când mi-a spus dacă băiatul meu e în sală... N-am văzut în viața mea un asemenea judecător. Îi vrea buletinul. M-am uitat la el.

- Ce vedeați, ce simțeați?

- Un nemernic.

- Ce-ați simțit când a luat cuvântul Vlad Pascu?

- M-am uitat în jos, n-am mai putut să mă uit în ochii lui.