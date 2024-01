Shamieh Hussein, medicul vedetelor, pus sub interdicția de a părăsi țara. Ce acuză trei dintre pacientele sale

Reputatul chirurg plastic care se afișează în compania vedetelor din România are interdicția de a părăsi țara, deși a contestat în instanță această măsură a procurorilor.

Shamieh Hussein a apărut brusc în peisajul monden din România, în urmă cu câțiva ani. Vedete că Jador și Alesia s-au dat pe mâna lui, ceea ce i-a consolidat reputația, aceștia pozând cu medicul, în diverse ipostaze. De asemenea vedetele obișnuiau sa participe la fiecare eveniment din clinicile medicului.

De un an, însă, au apărut problemele, mai ales după ce acesta și-a deschis o clinică și în Constanța.

Pe portalul instanțelor Shamieh Hussein apare ca fiind reclamat în cel puțin patru procese intentate de foste paciente, toate la instanțele din Capitală, în care acestea îi cer și daune.

De asemenea, medicul Shamieh Hussein a dat în judecată Direcția de Sănătate Publică din București, din cauza unei decizii luate de Comisia de Malpraxis din această instituție, proces ce are termen luna următoare. Reprezentanții DSP București nu au putut fi contactați ca să explice pentru ce l-au cercetat pe medicul-vedetă și ce decizie au luat împotriva sa.

„Cireașa de pe tortul" problemelor medicului a apărut zilele trecute când procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au anunțat că medicul are calitatea de inculpat și este plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, acesta fiind cercetat pentru trei infracțiuni de vătămare corporală din culpă. Mai exact, prin controlul judiciar medicului i se interzice să părăsească țara.

Ancheta care îl vizează se referă la trei paciente pe care le-a operat în intervalul ianuarie 2021- octombrie 2023, în clinicile din Constanța și București. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța spun că prin aceste intervenții „au rezultat complicații medicale și prejudicii estetice grave și permanente".

Pe surse, una dintre paciente este o celebră avocată din Constanța, care a avut mult de suferit după intervențiile chirurgicale.

Nemulțumit de măsura controlului judiciar, medicul a atacat-o marți, 30 ianuarie 2024, la Judecătoria Constanța, însă magistrații i-au respins cererea de a i se ridică interdicția.

Contactată telefonic, avocata medicului a spus că, la acest moment, acesta nu dorește să facă niciun comentariu referitor la învinuirile care i se aduc.

Shamieh Hussein se plângea jurnaliștilor, în anul 2022, că este terorizat de un fost colaborator, membru al Mafiei italiene. Acesta i-ar fi datorat medicului 10.000 de euro pentru munca pe care o prestase timp de nouă luni la o clinică. În loc de bani, a susținut la acea dată, a primit amenințări”.

„M-au amenințat. Am primit un telefon și mi s-a transmis, clar. Mi s-a spus: Tu ai familia aici, în România, și pot să vină după ei în orice zi. Sau tu nu mai poți să lucrezi cu o singură mână. Eu am încercat să calmez situația, să îmi lase familia în pace... Am sunat și la avocat, iar pentru că m-au sunat pe WhatsApp nu aveam nici înregistrări, mi-a zis că nu am ce să fac... ", a declarat în 2022, pentru Fanatik, Shamieh Hussein.

Pentru suma datorată medicul a intentat proces clinicii, iar ulterior a intrat în afaceri pe cont propriu.