Monica Macovei, față în față cu victima sa. Fostul ministru al Justiției se întâlnește cu motociclistul pe care l-a lăsat invalid VIDEO

Monica Macovei se întâlnește la Judecătoria Mangalia, pentru prima dată, cu bărbatul pe care l-a rănit grav, în accidentul produs în 8 octombrie 2022, pe podul care leagă 2 Mai de Mangalia.

Atât Monica Macovei, cât și victima sa, Ilie Constantin, urmează să fie audiați marți, 13 februarie 2024, de judecătorii din Mangalia, cu privire la accidentul rutier.

Acesta este cel de-al doilea termen, pe fond, în acest dosar. La termenul anterior, magistrații au amânat judecata din cauză că pentru unul dintre spitalele care se constituise parte civilă în dosar nu se trimisese citație.

Practic, trei spitale îi cer acum bani fostului ministru al Justiției, fiind vorba despre Spitalul Județean Constanța, Spitalul Floreasca și Institutul de Recuperare Medicală din Capitală, acolo unde motociclistul a primit îngrijiri medicale.

Prezent la termenul trecut, motociclistul rănit, Ilie Constantin, a fost nevoit să facă cale întoarsă în cârje, pentru că, dată fiind amânarea cauzei, nu a mai fost audiat.

Ilie Constantin, motociclistul lovit de Monica Macovei, vine la Judecătoria Mangalia VIDEO Antonia Ispas

„Sufăr și mai am de suferit destul. Din păcate, nu se vor rezolva problemele. Voi rămâne cu urmări grave. A fost greu de tot, nu cred că își poate închipui decât cineva care trece prin așa ceva. Preferam o altă variantă decât să sufăr atât de mult, nu vă spun care. Cred că toată lumea are aceeași părere despre astfel de oameni (n.r. Monica Macovei). Nu am vorbit cu ea până acum. Eu mi-am dat seama ce fel de om din momentul în care am fost accidentat și nici măcar nu a venit să vadă dacă am murit sau mai trăiesc", a declarat acesta jurnaliștilor.

Acum, Ilie Constantin va fi nevoit să vină din nou în fața magistraților, la fel și Monica Macovei.

Accidentul a făcut vâlvă în mediul online nu numai din cauza notorietății Monicăi Macovei ci și din cauza atitudinii sale, pe parcursul urmăririi penale. Imediat după accident, aceasta a făcut o postare pe Facebook, în care îl acuză pe motocilist că i-a lovit mașina.

Ulterior i-a dat în judecată pe procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, dar și pe victima sa, cerând să fie audiată, dar și să se administreze probe, dar a pierdut în instanță dat fiind faptul că nu avea calitatea de a dispune ea cum se face ancheta.

După finalizarea expertizei privind dinamica producerii accidentului, Macovei a fost chemată la audieri însă a refuzat să dea declarații. Ea a făcut cerere să fie, din nou, audiată și a dat o declarație în care îl învinuia din nou pe motoclist.

Când și-a dat seama că toate probele o incriminează, a cerut să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției cu Parchetul, însă procurorii au refuzat. În final a fost trimisă în judecată pentru vătămare corporală din culpă.

„La 8 octombrie 2022, Macovei Monica-Luisa conducea autoturismul pe DN 39, în apropierea municipiului Mangalia și, din cauza pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de către I.C, provocându-i acestuia leziuni care au necesitat 110-120 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații, viața fiindu-i pusă în primejdie", scriu procurorii în rechizitoriul trimis judecatorilor din Mangalia.