Judecătorii au respins cererea Monicăi Macovei de asigurare a dovezilor în cazul accidentului din Mangalia

Implicată într-un accident cu victimă, Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a acționat în instanță procurorul și Parchetul Curții de Apel Constanța pentru asigurarea dovezilor.

Monica Macovei, fost ministru al Justiției, implicată într-un accident rutier pe 8 octombrie, soldat cu rănirea gravă a unui motociclist, l-a chemat în judecată pe procurorul care investighează cazul și parcetul din care face parte – Parchetul Curții de Apel Constanța.

Macovei acuza proasta gestionare a dovezilor și a solicitat o nouă expertiză a mașinii după accident. Obiectul dosarului civil îl constituie asigurare dovezi.

Joi, 24 noiembrie, magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au respins cererea de asigurare a probelor ca inadmisibilă. În cinci zile de la pronunțare, Monica Macovei poate face apel.

„Nu am pierdut controlul mașinii”

Fostul ministru al Justiției Monica Macovei, fost europarlamentar, a fost implicată, sâmbătă 8 octombrie, într-un accident rutier petrecut pe DN39, între Mangalia și localitatea 2 Mai, din județul Constanța. Un motociclist a fost grav rănit.

"Astăzi (8 octombrie n.red.) am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a scris Monica Macovei pe contul de Facebook.

IPJ Constanța a anunțat că sâmbătă 8 octombrie, în jurul orei 13.05, polițiștii rutieri au fost sesizați că pe DN 39, între municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai, a avut loc un accident de circulație.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că impactul s-a produs între un autoturism, condus de o femeie, de 63 de ani, și o motocicletă, condusă de un bărbat de 56 de ani”, transmite IPJ Constanța.

În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit. La fața locului au ajuns un epipaj al serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD. Pacientul prezenta o fractură deschisă la membrul inferior, o fractură deschisă la membrul superior și traumatism toracic.