Monica Macovei, trimisă în judecată la un an după ce a accidentat grav un motociclist

Anterior, fostul ministru al Justiției a depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța o cerere pentru încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a fost trimisă în judecată după ce a fost implicată într-un accident rutier pe 8 octombrie 2022, soldat cu rănirea gravă a unui motociclist.

”La data de 27.09.2023, prin rechizitoriul nr. 953/P/2022 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei MACOVEI MONICA-LUISA sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 și alin. 3 C.p.

În fapt, s-a reținut că la 08.10.2022, MACOVEI MONICA-LUISA conducea autoturismul pe DN 39, în apropierea municipiului Mangalia și, din cauza pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de către I.C., provocându-i acestuia leziuni care au necesitat 110 – 120 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații, viața fiindu-i pusă în primejdie”, potrivit Biroului de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Recent, Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, a depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța o cerere pentru încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Fostul ministru al Justiției a fost implicată într-un accident rutier pe 8 octombrie 2022, soldat cu rănirea gravă a unui motociclist. Aceasta l-a chemat în judecată pe procurorul care investighează cazul și parchetul din care face parte – Parchetul Curții de Apel Constanța. Monica Macovei acuză proasta gestionare a dovezilor și a solicitat o nouă expertiză a mașinii după accident. Obiectul dosarului civil îl constituie asigurare dovezi.

"Astăzi (8 octombrie 2022 n.red.) am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a scris Monica Macovei pe contul de Facebook.

În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit. La fața locului au ajuns un echipaj al serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD. Pacientul prezenta o fractură deschisă la membrul inferior, o fractură deschisă la membrul superior și traumatism toracic.