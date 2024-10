De la Iași la Constanța, dezvoltările mixte transformă orașele din România în centre atractive pentru companii internaționale

Proiectele de dezvoltare mixtă câștigă popularitate datorită capacității lor de a crea spații urbane integrate, atractive atât pentru oameni, cât și pentru companii.

Aceste investiții pun accent pe sustenabilitate și dezvoltare durabilă și atrag branduri internaționale de renume, care aduc beneficii comunităților locale printr-o gamă largă de facilități – de la spații culturale și comerciale, la birouri și locuințe. În România, asemenea proiecte au început să se dezvolte semnificativ în ultimul deceniu și au ca scop reconectarea zonelor izolate și neutilizate la viața urbană, prin infrastructură nou creată și spații verzi.

Primul proiect de acest gen din țară a fost complexul Palas din Iași, dezvoltat de compania Iulius, care a anticipat această tendință încă din timpul crizei economice din 2008. În 2012, a inaugurat ansamblul mixed use Palas, ce include și rețeaua office United Business Center, care a avut un aport important în transformarea Iașului într-un puternic hub IT pentru companii de renume mondial, precum: Amazon, Endava, Ness Digital Engineering, Centric, Accenture, Awin, Capgemini, Basware, NTT Data, Conduent, Eset etc.

Ulterior, grupul Iulius a continuat să dezvolte modelul de proiecte mixed-use și în alte orașe mari, cum ar fi Timișoara, unde, în 2019, a inaugurat Iulius Town, atrăgând atenția marilor branduri internaționale spre aceste regiuni, dar și a companiilor multinaționale. Peste 40 de companii și circa 10.000 de angajați. Totodată, în prezent, la Cluj-Napoca se află în dezvoltare - Rivus - al treilea proiect de regenerare urbană cu funcțiuni multiple al companiei.

Transformarea orașelor în adevărați magneți pentru companii

La Iași, în cei 12 ani de la inaugurare, proiectul Palas a contribuit la ascensiunea orașului și a regiunii de nord-est în topul atractivității pentru companii internaționale din domeniul tech și nu numai, iar acest lucru s-a reflectat şi în economie, în veniturile populației, care au avut drept consecinţă o mai mare putere de cumpărare, dar mai ales a ajutat la retenţia tinerilor în oraş, care au acum oportunități să se dezvolte și motive în plus să rămână acasă. Un exemplu semnificativ este prezența Amazon la Iași, unde compania deține cel mai mare și modern sediu din România și unul dintre cele mai importante din Europa.

Dezvoltarea în oraș a continuat, iar, în 2023, Iulius a inaugurat Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din țară, ce a atras alte nume importante în Iași, care s-au alăturat companiilor existente deja în rețeaua United Business Center, precum: AMD, producătorul american de semiconductori, ce și-a deschis aici singurul birou din Europa, Visma Software, una dintre cele mai mari companii dezvoltatoare de produse software din România sau Bandwidth, furnizorul de comunicații cloud pentru numeroase companii. În total, în centrul Iașului și-au stabilit sediile 70 de companii, din domenii care aduc plus-valoare și care însumează 15.000 de angajați. Alte companii de top, precum Ness Digital Engineering, Microsoft, Porsche Engineering, Copeland și-au extins operațiunile în proiectele Iulius din Timișoara și Cluj, atrăgând și ele talente locale și reducând migrația forței de muncă către București, alte orașe din țară sau din afară.

Investițiile au avut un impact major asupra pieței office, dar și a segmentului de retail, contribuind la creșterea atractivității pentru marile branduri naționale și internaționale. De exemplu, în 2023, nume precum Hugo Boss, care și-a deschis la Palas Iași primul lor magazin din afara Capitalei, Teilor, ce și-a inaugurat aici magazinul flagship sau Obsentum care a optat să-și dezvolte prezența în regiune în acest proiect, sunt doar câteva nume de branduri ce au ales să facă parte din cel mai puternic centru de shopping şi entertainment din afara Bucureștiului. Anul acesta, La Timișoara s-a deschis primul magazin Primark din afara Capitalei, singura locație full-price Oltre din România, iar în curând se va deschide cel de-al doilea Digital Store Lefties din țară. Pe segmentul retail, Iulius contabilizează peste 1.000 de parteneriate, atrăgând constant branduri mari, concepte în premieră și servicii necesare în cele șapte proiecte ale sale, a căror performanță se vede prin traficul ce depășește 70 de milioane de vizite anual, dar și prin faptul că sunt lidere de piață în regiunile în care activează.

În continuare, compania IULIUS își propune să aducă această viziune inovatoare și la Constanța, prin cel mai mare proiect de regenerare urbană, desfășurat pe o suprafață de 38 de hectare în inima orașului de la malul mării. Dezvoltarea va transforma complet zona, care anterior a fost utilizată pentru depozitarea produselor petroliere, într-un pol de interes economic, social și cultural. Cu accent pe sustenabilitate și integrarea în peisajul urban, dar și pe dezvoltarea a cât mai multe funcțiuni personalizate specificului local, inițiativa va crea un spațiu activ tot timpul anului.

Proiectul va include spații de retail moderne, clădiri de birouri premium, funcțiuni culturale și de entertainment, servicii și facilități educaționale și publice, dar și un parc generos și o grădină botanică, menite să aducă natura mai aproape de locuitorii orașului. Astfel, Constanța va beneficia de un proiect de regenerare urbană care va schimba peisajul orașului și va atrage branduri internaționale și multinaționale contribuind la atractivitatea investițională a regiunii, valorificând resursele locale, dar și oferind comunității un stil de viață mai facil și ancorat în tendințele occidentale.