Cazul copilului care a adus o armă la școală, anchete peste anchete. Psihologii îi explică gestul VIDEO

Se fac anchete în paralel după incidentul de miercuri, 10 mai 2023, de la Constanța, unde un băiețel de 7 ani a adus armă cu lunetă tip airsoft, aparținând tatălui său, în curtea școlii, ca să se joace cu alți copii.

Prima anchetă o derulează Poliția Constanța, iar a doua, la fel de importantă, se face la nivelul unității de învățământ - Școala nr. 33 Anghel Saligny din Constanța.

Personajul central este băiețelul de 7 ani, elev în clasa I, care nu a vrut decât să se laude cu arma tatălui sau, o pușcă airsoft neletală și nefuncțională. Gestul copilului care a adus arma în incinta școlii a alertat însă pe toată lumea.

Psihologii îi explică comportamentul. „Copilul, în general, este într-o lume a jocului și percepe lucrurile diferit decât le percep adulții. Toate studiile ne arată acest lucru. El nu face diferența între o armă de joacă și una reală. Responsabilitatea în cazul acesta este evident că aparține părintelui care are dreptul să folosească această armă dar, așa cum are drepturi, are și responsabilități, iar responsabilitatea lui era să se asigure că această armă nu intră pe mâna copilului”, a declarat pentru „Adevărul“ Cristina Dincu, psiholog.

Cristina Dincu, psiholog despre incidentul din școală VIDEO Antonia Ispas

Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială face cercetări asupra familiei ca să afle cum a ajuns copilul la armă și care sunt condițiile de locuit.

Băiețelul nu va avea probleme disciplinare la școală, ne asigura reprezentanții IPJ. Profesorul de sport, care a văzut copilul cu arma pe terenul școlii, miercuri, 10 mai 2023, în jurul orei 17.00 și l-a ținut sub tăcere până a doua zi, când a aflat directoarea, riscă însă sancțiuni, pe linie de muncă.

„Fiind un angajat al unității de învățământ, singurii care pot lua măsuri sunt ei. Noi am solicitat să se facă o cercetare internă rapidă. Copilul trebuie să fie în primul rând consiliat, chiar ieri a asistat consilierul școlar la audiere”, a afirmat Sorin Mihai, inspector general ISJ Constanța.

Declarație Sorin MIhai, șeful ISJ Constanța, despre copilul cu arma la școală VIDEO Antonia Ispas

Și părinții copilului au de suferit. Tatăl, care a cumpărat arma de pe un site de anunțuri și a lăsat-o la îndemâna fiului său, a fost deja sancționat contravențional cu 5.000 de lei. În plus, el este cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului, întrucât, spun specialiștii, neglijența sa i-a afectat dezvoltarea morală ulterioară.