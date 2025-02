Șoferul de 19 ani care a produs accidentul mortal de la Câmpia Turzii a fost reținut. Diana, o tânără mamă, a murit nevinovată

Șoferul de 19 ani care a produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă un accident în urma căruia o tânără mamă și-a pierdut viața a fost reținut. Dan Andrei Gheorghieș are 19 ani și ar fi produs accidentul pe fondul unei depășiri. Martorii vorbesc însă de o întrecere la care tânărul, care este fiul unui om de afaceri din zonă, participa.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că șoferul a fost reținut în cursul zilei de astăzi, la patru zile de la producerea accidentului mortal.

„La data de 25 februarie a.c., în urma probatoriului administrat în cauză, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 19 ani, din municipiul Câmpia Turzii, conducătorul auto implicat în accidentul rutier produs la data de 21 februarie a.c. pe strada Laminoriștilor din municipiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse și alte măsuri conform normelor legislative incidente”, este comunicatul scurt al polițiștilor.

În cursul zilei de sâmbătă, 22 februarie, tot IPJ Cluj a transmis că în cazul accidentului se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, menționându-se de asemenea că accidentul s-a produs pe fondul unei depășiri. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că, un tânăr de 19 ani, din municipiul Câmpia Turzii, care conducea un autoturism din direcția Turda spre Luduș, ar fi efectuat manevra de depășire, intrând în coliziune cu un autoturism care circula din sensul opus, condus regulamentar de o femeie de 29 de ani, din municipiul Turda. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un autovehicul staționat pe partea dreaptă a carosabilului. Din nefericire echipajul medical aflat la fața locului a constatat decesul femeii de 29 de ani”, au precizat polițiștii în primele ore de la producerea accidentului.

Martorii vorbesc însă de faptul că tânărul de 19 ani, care conducea o mașină puternică (BMW X6), ar fi fost de fapt angajat într-o întrecere cu un alt șofer. Accidentul a produs un val de emoție, în cursul zilei de duminică zeci de persoane participând la un protest pentru a atrage atenția asupra a ceea ce se întâmplă. Oamenii și-au manifestat temerea că în cele din urmă adevărul cu privire la circumstanțele în care s-a produs accidentul ar putea să nu fie descoperit.

„Dacă era alt șofer, era închis urgent. Având în vedere că este unul din beizadele, o să se încheie cazul cu vina mortului. Mai are timp de acum să facă și alte victime, doar e băiat de bani gata. Din câte am înțeles, s-a dat o lege prin care cei care provoacă un accident rutier, în urma căruia sunt victime (morți) sunt arestați pe loc, ăsta nu are nicio problemă. Are tata bani. Are toată Poliția din Câmpia Turzii la picioare. Doar tata e Sultanul”, a transmis un protestatar, potrivit presei locale.

Autoritățile au comunicat extrem de puțin pe marginea cazului, pe acest fond crescând și mai mult valul de nemulțumire.

Victima cumplitului accident, Diana Livia Crișan, avea 29 ani și era mama a două fetițe. femeia se afla la volan, în dreapta fiind soțul său, cel care i-a fost alături, de altfeș, în ultimele clipe. Femeia circula regulamentar, când tânărul de 19 ani a intrat cu mașina pe contrasens, în urma unei depășiri, după cum au transmis polițiștii.