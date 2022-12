Oferte last minute de Revelion la Cluj: pe pârtie cu zăpadă artificială, la hotel cu medalion de struț sau în club

Clujenii pot opta pentru multe oferte last minute la munte, unde lipsa zăpezii a îndepărtat turiștii. În oraș, sunt oferte la hotel de 5 stele cu meniu ultraselect care include medalion de struț, la club pe „strada studenților”, unde plătești ce bei, la retro party sau la SPA.

În condițiile în care nu a nins, zilele acestea, în zona Clujului, se poate schia doar pe pârtiile unde au fost puse în funcțiune tunurile de zăpadă. Din fericire pentru clujenii pasionați de acest sport, sunt câteva pârtii unde pot găsi zăpadă și chiar oferte de Revelion last minute. Motivul pentru care se mai găsesc încă oferte în pensiunile de la munte esteacela că, turiștii văzând că nu vor avea parte de peisaje superbe de iarnă, au renunțat la sejurul de Revelion.

Clujenii care vor neapărat să vadă zăpada anul acesta pot opta pentru un „Revelion la Ski – Buscat Băișoara”. Oferta last minute în perioada 30 decembrie - 2 ianuarie all inclusive la Cabana „Cota 1600” (aflată la 20 de metri de pârtie) consta în: cazare+3 mese/zi+cina festivă + skipass pentru toata perioada) pentru 1.500lei/persoană. Pentru copii, prețul este redus. Deși nu a nins, au fost puse în funcțiune tunurile de zăpadă și se poate schia pe pârtia pentru începători și pe cea pentru sanie.

Și la pârtia Mărișel se poate schia pe pârtia albastră. La 14 kilometri de pârtie se află hotelul de 3 stele Beliș Fântânele. Pentru un sejur de 3 nopti 30.12.2022 - 02.01.2023, tariful este 1.435 lei / persoană. Sunt incluse în tarif: cazare 3 nopți; mic dejun, cină cu foc de tabără în 30 decembrie, masa festivă de Revelion în ultima zi a anului și cina tradițională în prima zia Anului Nou.

Pârtia de schi de pe Muntele Băișorii și pârtia Feleacu sunt închise.

În lipsa zăpezii, clujenii se pot răsfăța la spa. Astfel pensiunea „Casa Dinainte”, din Sălicea, propune „Revelion 2023 la SPA” care include acces la o zonă spa cu piscină interioară, jacuzzi, camera salină, butoi saună cu foc pe lemne, în perioada 30.12.2022 - 02.01.2023. Pachetul de persoană pentru două nopți costă 1.300 de lei, iar pentru trei nopți 1770 de lei. Oferta include cazarea cu mic dejun, prânz și cină, iar de Revelion retro party cu DJ.

Revelion la club sau la restaurant

Clujenii care nu vor să iasă din oraș de Revelion pot opta pentru mai multe oferte din cluburi și restaurante.

Clujenii care vor să aibă parte de un program artistic din care face parte un concert 3 Sud Est, dar și momente muzicale la saxofon și la pian, plus spectacole de acrobație și foc de artificii pot opta pentru oferta „Woderland Resort” la un cost de 695 de lei de persoană, având masa festivă și băutura incluse. Sala de evenimente se află în Feleacu.

Fanii trupei Bere gratis pot să-și asculte artiștii preferați la petrecerea de la hotelul de 5 stele Grand Hotel Italia. Oferta costă 680 de lei și cuprinde meniu fix cu delicatese precum medalion de struț, piept de rață sau calcan cu frigăruie de creveți, plus open bar.

Pentru „Retro-Revelion în My Way Club”, club aflat în centrul orașului, prețul unui bilet este de 490 de lei de persoană și include „un bufet suedez Premium („all you can eat”) și un voucher pentru produse de bar în valoare de 170 de lei. „Piesa de rezistență” este muzica retro, My Way fiind singurul club din oraș „specializat” în acest tip de muzică.

Există și petreceri de Revelion la care trebuie să plătești doar un bilet de intrare și achiți ce ai consumat. Astfel, la „Studio 26”, de pe strada Piezișă - unde se distreză studenții clujeni, accesul la petrecerea de Revelion, la care vei putea dansa pe hiturile anilor ’80-’90-’00, costă 150 de lei în care este inclus un long drik. „Piesa de rezistență” este DJ-ul DigitaLove, care este nelipsit de la Electric Castle, Untold și petrecerile din cadrul TIFF România.

Revelion în stradă

Primăria organizează în Piața Unirii mai multe concerte de Revelion.

La ora 22.00, pe scena din Piața Unirii va urca trupa DJ Project, urmată la ora 23.00 de legendarii artiști de la Compact. Trecerea dintre ani va fi marcată de un spectacol de artificii la ora 00:00, tot în Piața Unirii. Noaptea se va va încheia cu Arpy & Zip Band, de la ora 00:10.

Evenimentele vor avea loc în Piața Unirii, la Târgul de Crăciun Cluj-Napoca.

Ajunul Anului Nou va fi ultima seară în care participanții se mai pot bucura de bunătățile de la cele 86 de căsuțe din Piața Unirii.