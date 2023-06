Fiica celui mai popular judecător din România este model și a frecventat două facultăți: „Mamei îi datorez totul”

Cristian Danileț, judecătorul suspendat din magistratură pentru activitatea sa de pe Tik Tok, are o fiică ce preferă o altă rețea de socializare: Instagramul. Cristina Danileț este model, dar a absolvit și Facultatea de Studii Europene, fiind pasionată de Drept.

„Cristina Danileț, fiica judecătorului Cristi Danileț, a absolvit acum Facultatea de Studii Europene și a termiant anul 3 la Facultatead e Drept din cadrul UBB Cluj. Pe lângă faptul că a învățat pentru două facultăți la zi, tânăra s-a remarcat cu frumusețea ei în lumea modelingului și aducă tot mai mulți urmăritori pe Instagram”, scrie Clujust, publicație care i-a luat un scurt interviu Cristinei.

Cum este să fii fiica celui mai popular judecător din România?

Cristina Danileț: Nu consider că îmi oferă neaparat vreo poziție, cât și avantaje sau dezavantaje să fiu fiica lui Cristi. Cred ca am fost întotdeauna un copil obișnuit și am avut noroc de oameni în jurul meu, care nu m-au apreciat pentru altceva decât pentru persoana care sunt. Într-adevăr, am crescut într-o familie cu principii înalte și am avut mereu grijă la imaginea mea și la stilul meu de viață, pentru că valorile insuflate de părinți au fost dintre cele mai sănătoase.

Te sfătuiești cu tatăt tău în privința carierei? Poți să ne spui ce te încurajează să faci pe viitor?

Nu mă sfătuiesc cu Cristi sau cu altcineva în ceea ce privește cariera, mama mea este cel mai mare susținător al meu și ea mă mai sfătuiește, dar fără să îmi impună ceva. Relația cu ea a fost mai apropiată din pricina faptului ca tata a fost într-o continuă evoluție în carieră și nu a stat prea mult prin Cluj, așa că ei îi datorez totul. Una peste alta, consider că ai mei au făcut o echipă bună în ceea ce mă privește până acum și că de acum încolo este de datoria mea sa îi fac mândri, fiind împlinită cu viitorul pe care mi-l aleg.

Dorești să activezi în domeniul dreptului după facultate sau ce ai dori să faci?

Dreptul a fost o pasiune dintotdeauna, ambii mei părinți fiind juriști, mi-au insuflat dorința de a aborda domeniul juridic. Cred însă că spectrul meu este mai larg decât teritoriul țării și îmi doresc sa profit de orice oportunitate care se ivește.

Cel mai popular judecător

Cristi Danileţ a devenit popular pentru activitatea sa civică, pentru faptul că a reușit să determine Ministerul Educației să introducă o nouă materie opțională - Educație Juridică, dar și pentru problemele pe care i le-a provocat activitatea sa pe rețeaua Tik Tok.

Danileț a anunțat, la începutul lunii aprilie, că a câştigat, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratură, urmând să revină în funcţia de judecător la Tribunalul Cluj.

Cristi Danileţ va trebui să primească salariile restante din decembrie 2021, data când a fost suspendat din funcţie, până în prezent.

"Azi, am câştigat şi cel de-al treilea dosar făcut de către Inspecţia Judiciară în care am fost sancţionat de CSM cu excluderea din magistratură. S-a constatat de către Curtea supremă că nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului (...) Am fost suspendat din funcţie din data de 13 decembrie 2021 până azi, 24 aprilie 2023. Soluţia de revenirea a mea în magistratură e definitivă. Mulţumesc colegilor judecători şi procurori care m-au susţinut financiar în această perioadă cruntă pentru mine! Mulţumesc prietenilor din mediul fizic şi urmăritorilor din online care mi-au fost alături cu ieşiri publice şi cu suport moral - a contat enorm!", a scris Cristi Danileţ pe Facebook.

Anterior, Danileţ a câştigat alte două procese cu CSM, având acelaşi obiect - excluderea din magistratură.Astfel, în luna februarie 2023, Instanţa supremă a anulat o decizie a CSM din mai 2022 prin care Danileţ a fost exclus din magistratură pe motiv că a desfăşurat activităţi politice prin două ONG-uri.





Concret, Danileţ a fost sancţionat pentru că ar fi făcut parte din două organizaţii neguvernamentale, care au difuzat comunicate critice la adresa Guvernului.

Cristi Danileţ a mai fost exclus din magistratură de CSM în decembrie 2021 pentru manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare. Este vorba de două postări pe reţeaua de socializare TikTok, despre care Danileţ susţine că nu au legătură cu justiţia, ci se referă la viaţa privată.

Şi în acest caz, Danileţ a contestat decizia CSM în instanţă, având câştig de cauză.

Membrii CSM care l-au exclus pe Danileţ din magistratură şi-au terminat între timp mandatul, iar şeful Inspecţiei Judiciare, instituţia care a întocmit rapoartele de sancţionare, de asemenea a ieşit din sistem.