Dezvoltator imobiliar, despre investiția într-un apartament la Cluj: „E atractivitatea prostului. Treceți pe lângă blocurile noi și vedeți”

Cluj-Napoca este cea mai scumpă piață imobiliară din țară și una dintre explicații este că există cerere, chiar dacă prețurile sunt exorbitante. Un investitor imobiliar din Cluj-Napoca, Dorin Bob, contrazice această imagine pe care ne-o vând agențiile și companiile imobiliare.

„Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din țară. Cumpărătorii trebuie să plătească, în medie, 2.896 de euro/mp pentru un apartament, cu 75% mai mult decât prețul mediu înregistrat la nivel național” – se arată în ultimul raport realizat de platforma Imobiliare.ro.

Dacă sunt interesați de o locuință nouă, aceștia achită, în schimb, 3.230 de euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, cu 62% mai mult decât în Capitală și cu 40% mai mult decât în Brașov.

Una dintre cele mai atractive zone, conform surse citate, este centrul orașului, unde pentru un metru pătrat se cere 3.012 euro/metru pătrat și ar fi trei potențiali cumpărători pentru un apartament nou – se arată în studiul citat.

„Sunt două-trei-patru luminițe. Și nu fac toți sex”

Bob Dorin, unul dintre investitorii imobiliari din Cluj-Napoca care a îndrăznit să construiască altfel, un exemplu în acest sens fiind clădirea Wings, în formă de aripi, a făcut declarații extrem de sincere privind cea mai scumpă piață imobiliară din țară.

Inginer agronom de profesie, Bob este și proprietarul fabricii de conserve Arovit și a investit recent 15 milioane de euro într-o livadă de aluni.

Prezent la Construction & Infrastructure Summit – ediția de toamnă, eveniment organizat de Platforma de networking X Party & Networking, Bob a susținut, conform Clujenii.ro, că „investiția într-un apartament la Cluj e atractivitatea prostului”.

Spre deosebire de informațiile transmise de agențiile imobiliare și alți investitori imobiliari, care susțin că există cerere în ciuda prețurilor extrem de mari, în Cluj-Napoca, Bob a explicat o modalitate de a vedea, cu adevărat, ce se întâmplă în piața imobiliară clujeană: „Fiecare dintre voi puteți trece seara pe lângă niște construcții noi date acum doi ani, patru ani, cinci ani, și veți vedea seara că sunt două-trei-patru luminițe. Și nu fac toți sex. Deci efectiv ăla-i gradul de ocupare al blocului.”

Bob susține că pentru a avea o situație reală cu privire la locuințele ocupate din oraș, ar fi necesară o inventarierea a acestora. „Dar pentru asta trebuie să fie o bază de date luată de la Electrica, care ne poate spune că dacă nu există consum de electricitate, se poate presupune că nu este locuit. Și să ne spună Electrica din 100.000 de apartamente și de case, la care are factură de 1 leu.”

„Investiția într-un apartament la Cluj, atractivitatea prostului”

„Investiția într-un apartament din Cluj e atractivitatea prostului. Lipsa de alternative investiționale. Gândește-te că ai 100.000 de euro în cont și i-ai făcut, i-ai muncit, i-ai moștenit, i-ai luat de la o nuntă. Nu știu. Ce faci cu 100.000 de euro. Trece o lună, un an, tu n-ai făcut nimica. Vezi în stanga și în dreapta că-i inflație, și începe să vină o presiune pe tine, ce fac cu acei 100.000 de euro? Ce fac? Mă apuc de agricultură? E greu, e cu transpirație și e cu Doamne Doamne deasupra. Mă duc pe bursă? Mă cam ar trebuie să mă pricep pe ce acțiuni trebuie să cumpăr. Mă duc să-mi cumpăr aur și să-l închid în seif? Și ce-mi aduce aurul ăla. Și ce faci cu banii? Mergi la Cluj și cumperi un apartament. E simplu. Ăsta este un profil investițional în care-i toată lumea. Și în New York e la fel. Pentru că la anumite valori a banilor nu ai altă nișă de investiție”, a declarat Dorin Bob pentru sursa citată.

Apartamentele sunt foarte scumpe și s-a ajuns la situația în care tinerii nu-și mai permit o locuință.

Bob are o soluție pentru această problemă – locuințe mai mici: „Noi am făcut odată locuințe de 22 mp și am fost blamați și huliți. Dar să urmărim curba de mp a vieții unui om și e foarte simplă. Când ești tânăr ai nevoie de un pat, o mică băiță și o iubită cu care să stai în patul ăla. Îți ajung 20 mp. Te căsătorești, îți trebuie două camere, îți apare un copil, îți trebuie trei camere. Îți pleacă copilul, ai nevoie de două camere. Și la sfârșit ai nevoie de 2 metri pe un metru”.