Polițista din Buzău s-a împușcat cu un pistol ce trebuie predat la ieșirea din serviciu

Moartea poliţistei din Buzău şochează o ţară întreagă. Cecilia Chiriță, tânăra de doar 36 de ani, mamă a doi copii, s-a sinucis în propria casă, cu arma din dotare. Nu a lăsat niciun bilet de adio, iar familia şi apropiaţii sunt în stare de şoc.

Unele voci spun, însă, că tânăra ar fi recurs la gestul extrem după o ceartă cu soţul gelos.

Pe rețelele de socializare, Cecilia părea că are viața ideală. Posta deseori fotografii cu cei doi copii, o fetiță și un băiat, și cu soțul său, iar în toate ipostazele era veselă și plină de viață.

Luni dimineață, 31 octombrie, Cecilia și-a dus copiii la școală. Apoi, în loc să meargă la muncă, în tura de dimineață, polițista a revenit acasă și și-a pus capăt zilelor cu arma pe care o avea în dotare.

Împușcătura s-a auzit în tot blocul. „Am auzit bubuiala, undeva până în ora 11, apoi am văzut mașina poliției și imediat am coborât. Afară deja era toată lumea și de la oameni am auzit că s-a împușcat fata asta. Păcat de tinerețea ei”, relatează o vecină.

Vestea morții Ceciliei a șocat pe toată lumea, pentru că nimeni nu știa ca polițista să fi avut probleme atât de apăsătoare. Tânăra avea o activitate profesională ireproșabilă și o viață de familie lipsită de griji materiale. Surse oficiale din Mărăcineni ne-au declarat că familia Chiriță începuse construcția unei case în comuna unde Cecilia își desfășura activitatea.

Totuși, sunt apropiați care susțin că tânăra polițistă nu ar mai fi suportat reproșurile soțului, care ar fi acuzat-o de infidelitate. Cea mai recentă ceartă ar fi avut-o duminică seară, după ce tânăra a fost la o petrecere doar cu prietenele și a postat fotografii de aici.

Potrivit unor surse, luni dimineață, după ce a dus copiii la școală și a revenit acasă, Cecilia l-ar fi sunat pe soțul său ca să-l avertizeze că se împușcă.

„Cred eu că datorită soțului s-a omorât. Să nu fi fost vreo despărțire între ei. Scandaluri nu am auzit, sincer, dar se aud multe alte lucruri. O vedeam când duce copiii la școală, când îi aducea, o cunoșteam foarte bine pe ea”, a declarat un vecin al familiei Chiriță.

Tânara absolvise, în 2009, Școala de Agenți de Poliție de la Câmpina și trecuse cu brio testarea psihologică. Specialiștii spun, însă, că se ajunge la astfel de tragedii și din cauza evaluărilor superficiale, insuficient de relevante.

„Asemenea persoane nu au loc în Ministerul de Interne, nu au cum să lucreze și să facă față exigențelor și să se adapteze la asemenea condiții de lucru. Au la îndemână obiectul armă, modalitatea de a duce la bun sfârșit actul suicidal”, arată Maria Cristache, medic psihiatru.

Poliția buzoiană trebuie să afle de ce angajata lor, Cecilia Chiriță, avea arma de serviciu acasă

Până în acest moment, anchetatorii au conturat două ipoteze. Fie polițista nu s-a prezentat la serviciu luni dimineață, 31 octombrie, ceea ce înseamnă că nu a predat arma la ieșirea din tura precedentă, fie că, totuși, Cecilia Chiriță a fost dimineață la serviciu, prilej cu care și-a luat arma și a plecat acasă.