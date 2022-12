Am ajuns să culegem iarna zmeură din grădină. Schimbările climatice sunt cauza, spun specialiștii

Clima în continuă schimbare provoacă adevărate minuni în grădinile românilor. În Buzău există un fermier care culege și în această perioadă zmeură din cultura pe care o are în spatele casei.

Cu ceva vreme în urmă, era de neconceput ca la jumătatea lunii decembrie să găsești fructe proaspete autohtone, altele decât cele produse în sere sau importate din țări cu climă caldă. Dănuţ Panait este unul dintre cei mai mari producători de fructe de pădure din Buzău. Îl găsim şi în această perioadă trudind printre butaşii de zmeur pe care-i are plantați în spatele casei.

El continuă să culeagă fructele aromate și dulci, chiar dacă ne aflăm la jumătatea lunii decembrie. „Plantele continuă să genereze alte fructe. De la an la an ne confruntăm cu aceste temperaturi anormale, considerăm noi, cei care am avut o copilărie cu zăpezi mari. Practic, și noi suntem surprinși”, spune Dănuț Panait.

Dacă în timpul verii, zmeura trebuie culeasă zilnic, toamna, recoltarea se face rar. Iarna, buzoianul nu a mai cules niciodată din plantația pe care o deține la zece kilometri de orașul Buzău. Îmbrăcat cu haine groase, fermierul intră de cel mult două ori pe săptămână să recolteze.

Ziua scurtă, cu soare din ce în ce mai zgârcit, şi nopţile reci sunt condiţii care modifică radical comportamentul plantelor. „Pe perioada de răcorire, zmeura are aceleași proprietăți însă gustul e puțin modificat. E puțin mai fad, mult mai acrișoară decât în mod normal, pentru că nu are timp și recoltarea se face la o săptămână”, declară Panait.

Zmeura produsă lângă Buzău provine dintr-un soi aromat şi foarte productiv. Dănuț Panait a constatat că zmeura sa este și foarte rezistentă la frig, după ce a trecut cu bine peste două episoade cu temperaturi negative. De obicei, butașii de zmeur încep să dea rod din primăvară şi rezistă până la sfârşitul toamnei, dacă natura este îngăduitoare. Cel puțin așa se știa până în urmă cu câțiva ani.

Schimbările climatice, spun specialiștii, derutează toate plantele și astfel se explică de ce pomii înfloresc de două ori într-un an iar zmeurii plantați afară dau fructe până în decembrie. „Plantele, datorită oscilațiilor de temperatură de la o oră la alta, de la o zi la alta, au intrat în derută. Ceasul lor biologic a fost dereglat și atunci apar aceste anomalii pe care le vedem acum”, declară Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Pentru zmeura pe care o produce de peste un deceniu, Dănuț Panait are contract de livrare cu mari lanțuri de magazine, activitate comercială care se oprește în noiembrie, după ce scade producția. Fructele pe care buzoianul continuă să le recolteze în decembrie, care sunt în cantități mult mai mici, ajung la câteva cofetării din orașul Buzău.