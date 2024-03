Al cincilea an fără tabere școlare, în Buzău. Centrele de agrement Poiana Pinului și Arbănași sunt în paragină

Pentru al cincilea an consecutiv, taberele școlare de la Poiana Pinului și Arbănași rămân închise. Cele două centre, care făceau vara mai frumoasă pentru mii de copii din toată țara, au nevoie de investiții majore pentru reabilitare.

Trecerea timpului, dar şi lipsa investiţiilor, au afectat structura celor două centre, care nu au mai putut găzdui elevi sau evenimente.

Situația celor două tabere școlare din județ a fost dezbătută, recent, în ședința Colegiului Prefectural. Medina Papuc-Tudor, director al Direcției Județene de Sport, i-a explicat prefectului Daniel Țiclea că s-au făcut demersuri pentru obţinerea de fonduri în scopul reabilitării taberei de la Poiana Pinului, dar suma alocată a fost de aproximativ 6 la sută din cea solicitată.

„Noi am cerut foarte mult, dar din ultimele discuţii avute la Bucureşti, ne pot aloca undeva la 30.000 de lei pentru reabilitarea a patru pavilioane. Eu am cerut undeva la 517.000 lei. Am mai tăiat, am zis, hai nu facem şi acoperişul, plouă doar pe alocuri, mai cârpim ce se poate. Am mai tăiat 34.000 (de lei, n.r.), se pare că nici cei rămaşi nu au fost aprobaţi. 30.000 de lei s-au aprobat pentru reabilitarea taberei Poiana Pinului”, a declarat, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, directorul DJS Buzău, Medina Elena Papuc-Tudor.

În ceea ce privește tabăra de la Arbănași, perspectivele unei redeschideri în viitorul apropiat sunt la fel de sumbre. Conducerea Direcției Județene de Sport spune însă că centrul ar putea fi reabilitat, în următorii ani, prin fonduri alocate de Compania Națională de Investiții.

„La ultima şedinţă avută la Bucureşti ni s-a spus că au foarte mari datorii de la proiectele din anul 2023 şi în 2024 vor plăti cumva proiectele. Sperăm dacă nu anul acesta, anul viitor, odată ce suntem prinşi, trebuie să se finalizeze într-un fel”, a mai precizat Medina Elena Papuc-Tudor.

Tabăra Poiana Pinului, situată în comuna Tisău, dispune de o capacitate de cazare de 285 de locuri, având clasificare de două stele. Are un teren de tenis și unul de fotbal.

Centrul de agrement Arbănași este situat pe Valea Slănicului, în comuna Beceni, la 35 km distanță de orașul Buzău. Tabăra Arbănași are o capacitate de cazare de 123 de locuri și o clasificare tot de două stele.

Buzăul a mai avut o tabără școlară, la Sărata Monteoru. Acest centru de agrement a fost închis cu mult timp în urmă, deoarece ansamblul de imobile a fost retrocedat, după un proces în justiție ce a durat mai bine de zece ani, moștenitorilor lui Grigore Monteoru.