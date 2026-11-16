 24 de ani - 0,76 grame la percheziție - 5 ani de închisoare cu executare | adevarul.ro
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24 de ani - 0,76 grame la percheziție - 5 ani de închisoare cu executare

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Un tânăr de 24 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat de Tribunalul București la cinci ani de închisoare pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, potrivit unui articol publicat pe JURIDICE.ro, de Andrei David Voiculescu. Dosarul privește trei vânzări de cocaină și deținerea unei cantități de cannabis destinate, potrivit instanței, comercializării.

Droguri confiscate
Droguri confiscate Foto: DIICOT

Ancheta a început în urma unui denunț din aprilie 2025. Pentru documentarea activității au fost folosiți un investigator sub acoperire și un colaborator cu identitate protejată, fiind organizate cumpărări autorizate.

Potrivit situației de fapt reținute de instanță și prezentate de sursa citată, tânărul a vândut cocaină în trei rânduri, între iunie și octombrie 2025, în schimbul a 2.000 de lei. Probele ridicate cu aceste ocazii cântăreau, în total, 1,73 grame. O altă tranzacție investigată nu a fost inclusă între actele pentru care s-a dispus condamnarea, deoarece analiza de laborator nu a identificat substanțe psihoactive.

La percheziția din noiembrie 2025 au fost găsite 0,76 grame de cannabis și un cântar de precizie. Deși tânărul a susținut că drogurile erau pentru consum propriu, instanța a considerat, pe baza probelor, inclusiv a datelor informatice, că erau destinate vânzării.

Inculpatul a recunoscut faptele și a solicitat judecarea în procedură simplificată. La stabilirea pedepsei, tribunalul a ținut cont de vârsta sa, lipsa antecedentelor și recunoaștere, dar și de repetarea faptelor și de gravitatea traficului de cocaină.

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