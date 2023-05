Tatăl din Chiajna, care și-a sechestrat fetița, a amenințat în direct că aruncă locuința în aer. „Mi-e frică, tati, că lângă tataie e șobolani“

Bărbatul care s-a baricadat în locuinţă cu copila sa de 5 ani a ameninţat live pe Facebook că aruncă în aer casa, unde are trei butelii, conform Antena 3 CNN.

Bărbatul s-a filmat în direct, în cursul nopții trecute, pe rețeaua de socializare. În imagini apar și buteliile puse în mijlocul casei, cu care plănuia să arunce totul în aer. Pe fundal, se aude vocea copilei.

Fetița îl roagă să o lase și pe ea să filmeze cu telefonul: „Lasă că filmez eu tati, că nu știi tu totul. Ai înțeles, tati?”.

Tatăl: Lasă că filmez eu. Pe tine nu te ia. Când te ia pe tine, ne ia pe amândoi.

Fetiţa: Păi da, dar dacă nu vrea să ne ia pe amândoi?

Tatăl: Ne ia, ne duce acolo lângă tataie.

Fetiţa: Vrei să ne ducă lângă tataie? Da, dar mie mi-e frică, tati. Tatăl: Nu are de ce să îți fie frică.

Fetiţa: Mi-e frică, tati, că lângă tataie e șobolani.

Tatăl: Nu mai e, tati, lângă tataie șobolani. Lasă că stai aici lângă tati.

Un bărbat din judeţul Ilfov şi-a agresat soţia şi apoi s-a baricadat în locuinţă cu copilul său în vârstă de cinci ani, a anunţat, joi seara, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Vineri dimineața, intervenţia poliţiştilor în cazul bărbatului din Chiajna, care s-a baricadat în casă alături de copilul său minor, după ce şi-a agresat soţia, a continuat.

Conform purtătorului de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan, fetiţa nu a suferit vătămări, fiind în afara oricărui pericol la acest moment. Bărbatul în cauză nu are revendicări, însă a cerut hrană pentru copilul său, care i-a fost oferită de către negociatorii Poliţiei Române, ei având un canal direct de comunicare cu persoana respectivă. „Bărbatul a avut grijă de minoră, aceasta nu a suferit vătămări corporale, bărbatul nu a fost agresiv cu aceasta. Negociatorii Poliţiei Române au deschis un canal de comunicare cu acesta încă de aseară, au comunicat permanent în mod direct cu bărbatul care, până la această oră, nu are revendicări, însă ceea ce este foarte important de precizat este că bărbatul are grijă de minoră, aceasta nu a suferit leziuni corporale, se află în afara oricărui pericol la acest moment. De asemenea, acesta a solicitat hrană pentru minoră, hrană care a fost dusă de către negociatorii Poliţiei Române, a fost oferită“, a spus Georgian Drăgan.