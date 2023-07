Tată și fiu, bătuți de patru tineri sub privirile paznicilor unui supermarket. „Domnul le-a zis să stea la rând” VIDEO

Totul s-ar fi petrecut sub privirile paznicilor, care nu au intervenit. În schimb, o femeie a fost singura care le-a luat apărarea victimelor.

Un bărbat în vârstă și fiul său au fost bătuți crunt în Lidl Titan, pentru că și-au permis să le atragă atenția unor indivizi că s-au băgat în față.

Deși paznicii se aflau în magazin, aceștia nu au intervenit. În schimb, o femeie, cadru medical și martoră la accident a avut mai mult curaj.

„A fost nevoie ca eu să mă bag între ei, am reuşit să îi opresc. Un tată, un domn în vârstă, şi fiul lui au fost bătuţi. Domnul în vârstă aştepta la rând la case, iar cei patru s-au băgat în faţă. Domnul le-a spus să stea la rând, însă cei trei au început să îl înjure şi să îl ameninţe. Când a terminat de plătit, domnul le-a spus ‘nu vă e ruşine, am o varsta’. Golanii au tăbărât pe el şi l-au bătut într-un mare hal. L-au desfigurat, i-au dat cu o sticlă în cap, era plin de sânge. A fost nevoie ca eu să mă bag între ei, am reuşit să îi opresc. Nimeni de la pază nu a intervenit, cum e posibil aşa ceva? În magazin erau oameni cu copii”, a relatat femeia pentru aktual24.ro.

Poliţiştii au ajuns după zece minute, însă agresorii deja dispăruseră.

Cele două persoane au fost transportate cu ambulanţa la spital, întrucât prezentau urme de violenţă la nivelul fetei şi capului.

”Trei agresori s-au prezentat apoi la secţia de poliţie şi au declarat că s-au întâlnit întâmplător în magazin cu ceilalţi doi, tată şi fiu, una dintre persoanele vătămate fiind unchiul fostei concubine a unuia dintre agresori. Acesta l-ar fi ameninţat pe unul dintre cei trei cu acte de violenţă. Bătaia a izbucnit după un schimb de replici în zona caselor de marcat”, au precizat sursele din Poliţie.

Poliţia a deschis dosar penal pentru lovire şi ameninţare.