Procurori și experți în construcții, așteptați la casa răposatului Ion Dolănescu. Motivul pentru care are loc o anchetă | VIDEO

Casa răposatului Ion Dolănescu este în centrul unei anchete, după ce vecinii s-au aliat împotriva fiului interpretului, Ionuț Dolănescu. Aceștia se plâng că nu le mai ajunge soarele în locuințe, din cauza podului casei memoriale, care a fost înălțat în urma renovării.

Construcția urmează să fie cercetată de procurori și experți în domeniul construcțiilor, după ce reclamanții se plâng că au pierdut și foarte mulți ca urmare a faptului că valoarea apartamentelor lor a scăzut din cauza lipsei de lumină.

Casa din centrul Capitalei a fost transformată în muzeu, după moartea interpretului Pentru asta, fiul lui a transformat-o total. Astfel, podul a fost înălțat, pentru mansardă, motiv pentru care proprietarii apartamentelor din blocul învecinat au reclamat că nu ar respecta autorizația de construcție. „Au fost afectate apartamentele, casa existentă nu mai are nicio legătură cu imobilul pe care îl vedeți dvs, iar pe partea de înălțime e o diferență de doi metri, care rezultă din transformarea podului în mansardă”, spune avocata Narcisa Popescu, mandatara proprietarilor învecinați la Știrile Pro TV.

„Nu am prejudiciat pe nimeni”

„Eu, în spate, oricum nu am vizibilitate. În spate mi-a făcut o terasă, un balcon, mi-a majorat o ușă care e față în față cu geamurile, și nu corespunde din punct de vedere al regulilor arhitecturii”, spune Constantin Giosanu, vecinul lui Ionuț Dolănescu. Acesta însă spune că nemulțumirile sunt nejustificate și că nu a prejudicait pe nimeni. „Nu am viciat pe nimeni și nu am adus niciun prejudiciu cuiva ! Casa din Caimatei are înălțimea conform proiectului aprobat de PMB. (....) Am adus un specialist topo care a măsurat casa și există documentație care atestă acest lucru”, a spus el.

Scandalul însă ajunge și în justiție, și nu doar din cauza vecinilor, care vor să ceară demolara mansardei și aducerea la nivelul inițal. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 cercetează posibile infracțiuni legate de construirea într-o arie protejată.