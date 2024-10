Primarul Sectorului 4 retrage angajații de pe șantierul din Piața Unirii. Cum a răspuns Nicușor Dan

Daniel Băluţă a anunţat retragerea imediată a angajaților Primăriei și a echipelor de lucru de la consolidarea planșeului din Piața Unirii, după ce doi angajați au fost răniți. Nicușor Dan continuă demersurile pentru clarificarea dreptului de proprietate PMB în Piaţa Unirii, după retragerea echipelor.

„Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor. Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană”, a transmis primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, printr-o postare pe Facebook.

Asta după ce luni seară, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat emiterea unei dispoziţii prin care Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, alături de angajaţii ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor, au fost însărcinați să desfiinţeze construcţiile ilegale de pe terenul aflat în administrarea PMB. Primarul, împreună cu reprezentanţii acestor instituţii, s-a deplasat personal la Piaţa Unirii pentru a superviza îndepărtarea gardurilor instalate pentru lucrările de refacere a planşeului.

Buldoexcavatoare au fost aduse la faţa locului pentru a îndepărta gardurile care delimitau organizarea de șantier pentru refacerea Planșeului Unirii, însă reprezentanții Poliției Sectorului 4 au intervenit, așezându-se în fața vehiculelor pentru a bloca operațiunea.

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a subliniat, într-un comunicat de presă, că situația este subiectul unui litigiu civil, și că doar instanța de judecată are autoritatea de a soluționa cazul. În plus, Poliţia Capitalei a informat că a deschis un dosar penal pentru distrugere și vătămare corporală, după ce operatorul unui utilaj care încerca să îndepărteze gardurile din zona Unirii ar fi accidentat două persoane.

Nicușor Dan: „Gardurile trebuie ridicate din teren, care este proprietatea Municipiului Bucureşti”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni seara că toate eforturile vor continua pentru a clarifica și confirma fără echivoc dreptul de proprietate al PMB în zona Pieței Unirii.

„Daniel Băluţă retrage acum oamenii din amplasamentul ilegal al şantierului de la Parcul Unirii. Pentru revenirea la starea de legalitate, gardurile trebuie ridicate din teren, care este proprietatea Municipiului Bucureşti. Vom continua toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB să fie fără echivoc. Totodată, reafirm că voi emite, ca şi până acum, doar autorizaţii de construire în baza legii, cu toate avizele ataşate”, a menționat edilul general, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Scandalul Planșeului de la Unirii: Daniel Băluță vs Nicușor Dan

Conflictul dintre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a amplificat din cauza lucrărilor de consolidare a planșeului din Piața Unirii. Nicușor Dan a acuzat Primăria Sectorului 4 că a demarat lucrările fără avizele necesare, cu o autorizație emisă ilegal de Primăria Sectorului 3. El a subliniat că terenul aparține Municipiului București, nu Sectorului 4, și că lucrările sunt neautorizate. De cealaltă parte, Băluță susține că terenul aparține Apelor Române și că lucrările sunt urgente pentru siguranța publică.

Miza începerii rapide a lucrărilor ar aduce Primăriei Sectorului 4 avantaje, cum ar fi reducerea timpului de autorizare și accesul rapid la fondurile guvernamentale din programul Anghel Saligny, pentru care contractul atribuit este de 867 milioane de lei. Nicușor Dan insistă că sunt necesare multiple avize de la diverse instituții, inclusiv Apele Române, Metrorex și Ministerul Culturii, înainte ca proiectul să poată continua.