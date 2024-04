Grindeanu vrea să transfere Metrorex în administrarea PMB. Ce spune despre fotografia cu Cîrstoiu în tren

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că vrea să transfere metroul în administrarea Primăriei Capitalei și îl acuză pe actualul edil, Nicușor Dan, că nu dorește mutarea. Referitor la fotografia virală, din metrou, a candidatului alianței PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, liderul PSD susține că "nu e cea mai fericită".

„L-am sunat după și am avut o discuție cu Cătălin. Pe mine chestiunea aceasta mă interesează mai puțin, mă interesează mai mult să vorbim de un sistem integrat de transport la București. Prin 2020 vedeam cum actualul primar, pe vremea aia candidat ne spunea cum aduce un specialist în trafic de pe la New York să ne facă acest sistem integrat de transport la București. Nu l-a adus, a uitat. N-a mai venit acest specialist, dar eu nu cred că putem vorbi de un sistem integrat de transport, la nivel de București, fără metrou, că tot vorbim de acea poză. Am spus tot timpul că e normal ca metroul să meargă la București, la Primăria Generală. De acord cu a merge cu tot cu subvențiile și cu toate liniile bugetare care în acest moment sunt la Ministerul Transporturilor”, a spus Sorin Grindeanu, la DIGI 24, întrebat cu privire la poza în care candidatul comun al alianței, Cătălin Cîrstoiu, este văzut într-un metrou din Capitală.

Ministrul Transporturilor a afirmat că edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, nu ar fi trebuit să aibă temeri cu privire la preluarea metroului, pentru că a spus că se va sta la masă „cu tot cu liniile bugetare”.

„Pe mine mă interesează să existe un sistem integrat de transport în București. Și pe orice bucureștean îl interesează acest lucru. Nu poți să faci acest lucru fără metrou. Temerile domnului Nicușor bine că se termină în 9 iunie. Și în mod normal va veni alt primar care nu are aceste temeri. Eu am declarat de doi ani de zile că vreau să dau acest metrou. Sunt primul ministru la Transporturi care vine și face această ofertă către un primar general al Bucureștiului. Domnul Nicușor Dan este primul primar general al Bucureștiului care nu dorește să ia metroul. Am declarat de doi ani de zile că facem acest lucru, că stăm la masă cu tot cu liniile bugetare care în acest moment se află la Ministerul Transporturilor. Nu fără. Adică să nu existe acea temere pe care ați văzut că o tot reia”, a declarat Grindeanu, întrebat cu privire la declarațiile lui Nicușor Dan în care ar fi spus că că nu are încredere că ar primi și bugetul de investiții

Prim-vicepreședintele PSD a susținut că fotografia cu Cătălin Cîrstoiu în metroul din Capitală „nu e cea mai fericită, e adevărat”.

Sorin Grindeanu a precizat că urmează să aibă loc un eveniment public legat de Transporturi.

„Mă interesează și o să avem chiar un eveniment public legat de Transporturi în săptămânile viitoare și de ceea ce poate să ajute Ministerul Transporturile pentru București, mă interesează să vorbim de ceea ce înseamnă acest sistem integrat în București. Mă interesează ca ministru să pot să ajut pe ceea ce înseamnă un trafic mai lejer, cum? Cu un A0 terminat. Mă interesează să ducem la bun sfârșit acele radiale, un inel de cale ferată”, a spus ministrul Transporturilor.